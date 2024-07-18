Когда отмечают День арбузов и причём здесь королева?

Однако арбуз полезен не для всех: врач рассказала, что на людей с некоторыми заболеваниями и на беременных женщин ягода может оказать негативное влияние. С осторожностью лакомство следует употреблять тем, кто страдает от сахарного диабета и ожирения, а также имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом. При умеренном же употреблении ягода может помочь уменьшить отёки и снизить изжогу. Подобные предупреждения касаются не только арбуза, но и дыни.