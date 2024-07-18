Когда отмечают День арбузов и причём здесь королева?

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Хоть Международный день арбуза не у всех на слуху, отмечают его действительно многие. Например, масштабные мероприятия в этом году планируются как в США и Европе, так и в России и других странах СНГ.
Праздник вкусной и полезной ягоды отмечают ежегодно 3 августа — эта дата является международной, однако в различных российских регионах время празднования может смещаться: в Астрахани этот день отмечали как 15, так и 17 сентября.
Интересно то, что основными потребителями арбузов являются не россияне, а жители США — именно оттуда и начал своё существование этот праздник. Основными же экспортёрами является Китай, хотя в России предпочитают отечественные арбузы — они свежее и сочнее.
Самый первый арбуз, по слухам, появился в Южной Африке. Правда, тогда он был совсем не таким, к которому мы привыкли: ягода была мелкой и горьковатой на вкус. Привычный же нам арбуз — результат долгой селекции.
Как культурное растение арбуз начали выращивать ещё в Древнем Египте: это стало известно благодаря найденным в гробницах фараонов семенам арбуза, что подтверждает его древнее происхождение. В папирусах, на стенах гробниц и в мифах также упоминается эта ягода.
Спустя время арбуз ели уже во всех странах. В Китае первые упоминания появились в X веке, а в США — в XVI веке благодаря колонистам. В Англии само слово «арбуз» впервые появилось в словаре в 1615 году.
Когда в Россию и Европу завезли арбуз, доподлинно неизвестно. Кто-то из исследователей говорит про XI–XII века, кто-то — про XIII–XIV века. Выращивать же арбуз россияне начали только в XVII веке в Астрахани — именно поэтому регион считается арбузной «столицей» РФ. Раньше ягоду могли есть только богатые члены общества, но спустя время она стала более доступным лакомством.
В День арбуза зачастую устраиваются различные фестивали. Наиболее популярны эти мероприятия в США, однако такое встречается и в российских регионах, где наиболее развит арбузный промысел.
Так, в Оренбургской области в ходе тематического парада выбирают Королеву арбузов и её свиту. Там также можно попробовать различные блюда из арбуза, поиграть в игры с помощью этой ягоды и купить разнообразные сувениры. Для любителей поесть есть конкурс «арбузный обжора».
Подобные развлечения устраиваются и в Астрахани. В арбузной «столице» также устраивают мастер-классы и предлагают участникам конкурса выбрать самый сладкий арбуз.
Интересный факт: в некоторых странах арбуз имеет непривычный для россиян вид. Например, в Японии ягоде придают различные формы: квадратные, треугольные и другие. Есть и арбуз-малютка — его диаметр составляет всего 10 см. В некоторых ягодах экспериментируют с различной наружной окраской, в них отсутствуют косточки, а мякоть может быть как жёлтой, так и белой.
Арбуз, безусловно, является полезным. Несмотря на то, что эта ягода на 92% состоит из воды, в ней много полезных и важных элементов: витамины A, B и C, фолиевая кислота и антиоксиданты — они помогают работе пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Арбуз укрепляет иммунитет человека и поддерживает качественную работу его нервной системы.
Кроме того, ягода способствует очищению организма, поскольку обладает сильным мочегонным действием. Благодаря этому ягоду рекомендуют употреблять при некоторых заболеваниях.
Однако арбуз полезен не для всех: врач рассказала, что на людей с некоторыми заболеваниями и на беременных женщин ягода может оказать негативное влияние. С осторожностью лакомство следует употреблять тем, кто страдает от сахарного диабета и ожирения, а также имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом. При умеренном же употреблении ягода может помочь уменьшить отёки и снизить изжогу. Подобные предупреждения касаются не только арбуза, но и дыни.