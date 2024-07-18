«Мы не говорим, что он пушистый-голубой». Адвокат Горелик — о подзащитном Сергиенко

Что ещё интересного было на заседании? Можно отметить «хаотичное ходатайство» прокуратуры. По крайней мере, таким его счёл сам подсудимый Сергиенко. В заявлении шла речь об аресте на имущество ССК «Стрелец» на 7 млн рублей «с целью решения вопроса о его конфискации». По данным прокуратуры, по данному случаю имела место взятка.