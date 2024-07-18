«Мы не говорим, что он пушистый-голубой». Адвокат Горелик — о подзащитном Сергиенко

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Бел.Ру следит за развитием дела Александра Сергиенко уже давно. Если быть точными, то с декабря прошлого года: именно тогда дело бывшего мэра Старого Оскола передали в Свердловский районный суд. С тех пор прошло больше полугода.
Намеченные на весну прения так и не начались. Сперва уехал один из свидетелей, потом начались обстрелы, потом появились свидетели новые — список можно продолжать бесконечно. И, кажется, адвокат Владимир Горелик решил, что бесконечность — не предел.
Новое заседание от 17 июля началось с очередного ходатайства защиты. Горелик попросил приобщить к материалам бизнес-план по «объекту архитекторы Бутова, 16а» с некой заявкой Глазкрицкого — бывшего друга Сергиенко, написавшего на того заявление в ФСБ. Зачем? У Горелика нашлось объяснение: якобы это было очередное лжесвидетельство.
«Глазкрицкий в суде показал, что по объекту помощь Сергиенко выразилась в том, что он предоставил в администрацию бизнес-план, то есть он получил одобрение и поддержку со стороны Сергиенко, после чего бизнес-план был представлен в администрацию Белгородской области. Состоялось заседание совета при губернаторе о выделении участка „ОГК“, появилось распоряжение о выделении участка».
Сам Сергиенко отметил, что никакого участия в оформлении протокола и распоряжения он не принимал, как нет никакой его роли в передаче земельного участка Глазкрицкому. Участие же Сергиенко в совете, по его словам, «исключается».
«Единственный норматив, который есть у Глазкрицкого, когда он говорит, что я что-то пролоббировал и подписал, — это всё ложь. Наглая», — заявил сам Сергиенко.
Судья же попросила не перечитывать все документы, «которые мы и так наизусть знаем». На что Горелик выступил со вторым ходатайством — допросить ещё больше свидетелей.
«Я опускаю в ходатайстве ненужные фразы. Но давайте тоже его заявим. Я не могу его не заявить».
В перечень лиц для допроса вошли начальник отдела оказания муниципальных услуг управления земельно-ресурсного департамента земельных отношений администрации Старооскольского горокруга Елена Юлинская, начальник территориального отдела общестроительного и специализированного надзора Старого Оскола Марина Щепина, первый заместитель начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского горокруга Дмитрий Коноваленко и другие.
На вопрос судьи, почему сразу семь свидетелей потребовалось опросить именно сейчас, Горелик ответил следующее:
«У нас плотный график. Уважаемый суд, всему свой черёд. Успел подготовить ходатайство только сейчас. Тут нет тайного умысла».
Сергиенко ходатайство поддержал. Суд тоже. Но с условием: привести свидетелей в зал должна заинтересованная в этом сторона защиты. Горелик, услышав предложение, улыбнулся. Похоже, этого он не ожидал. На попытку парировать решение аргументом, что выдернуть людей с работы без помощи власти адвокаты не могут, председательствующая ответила ёмко:
«Я повестки рассылать не буду».
На том и договорились.
Что ещё интересного было на заседании? Можно отметить «хаотичное ходатайство» прокуратуры. По крайней мере, таким его счёл сам подсудимый Сергиенко. В заявлении шла речь об аресте на имущество ССК «Стрелец» на 7 млн рублей «с целью решения вопроса о его конфискации». По данным прокуратуры, по данному случаю имела место взятка.
«Такое хаотичное ходатайство, с моей точки зрения. Я так и не понял, как подсчитана сумма взятки, которая мне инкриминируется. И отмечу, что решение суд ещё не принял, ваша честь».
На этой почве Горелик выступил с очередной тирадой в адрес главных свидетелей.
«У нас подсчитываются, вот эти все взятки… У нас защита исходит из того, что взятки не доказаны. Защита обладает огромным количеством доказательств, которые опровергают позицию обвинения о том, что в данном случае есть взятки. Я одно скажу: Глазкрицкий и Гринякин являются теми лжесвидетелями, в отношении которых десятки маркеров и доказательств их лжи. Они имели чётко сформированный, как полагает защита, мотив — обвинить Сергиенко во взятках. Да, мы не говорим, что он пушистый-голубой. Он допускал нарушения. Но это другая история, которая не даёт основание наложить арест на имущество, о котором говорит прокурор».
Кроме того, адвокат пообещал заявить ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору. Примут его или нет — узнаем в скором времени.