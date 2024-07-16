bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Александр Сергиенко

Экс-мэру Старого Оскола Александру Сергиенко продлили арест ещё на три месяца

16 июля 2024, 13:21
Фото: страница Александра Сергиенко в соцсети
Александр Сергиенко
Бывший чиновник пробудет под арестом минимум до 19 октября 2024 года. Расследование уголовного дела ещё не закончено. Подробности узнали журналисты «Фонаря».

Бывшему мэру Старого Оскола Александру Сергиенко продлили нахождение под стражей ещё на три месяца — до 19 октября 2024 года. Об этом стало известно журналистам «Фонаря».

Напомним, что судебный процесс над бывшим чиновником начался ещё 20 декабря 2023 года. Бывшего главу администрации Старооскольского округа обвиняют в получении взятки в виде автомобилей BMW X7 и Mersedes Benz, стендов для стрельбы в «СК Стрелец», зарплаты для его водителя, которую должен был платить Глазкрицкий, трети торгового центра в микрорайоне Старого Оскола «Дубрава», а также в переводе в 8 млн рублей на бизнес сына экс-мэра и переводе в 850 тысяч на счёт ИП.

Сергиенко задержали в марте 2023 года.

Перекладывание стопок бумаг продолжается: заседание по делу Сергиенко 30 мая
Узнать подробнее
Читайте также:
Отсутствие Глазкрицкого, «буквоедство» Горелика: заседание суда по делу Сергиенко«У него интуиция была»: Глазкрицкий считает, что Сергиенко хотел вернуть ему взяткуОдин в Старом Осколе, другая не в РФ. Куда разъехались свидетели по делу Сергиенко?
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Александр Сергиенко#Новости Белгорода#Сизо#Продление ареста
Подпишитесь
Гладков назвал число раненых и погибших в Белгородской области с начала СВО
Сегодня, 12:03
Будет ли праздничный салют в честь Дня города в Белгороде?
Сегодня, 07:41
Осуждённый экс-депутат из Белгорода Фуглаев освоил профессию загрузчика-выгрузчика
Сегодня, 12:21
«Детей рвёт от запаха»: белгородцы жалуются на сильную вонь от свинокомплекса
Сегодня, 10:03
Выбирай осмотрительно. Когда ошибка выбора может стоить жизни: как и у кого нужно покупать бронезащиту
Сегодня, 12:27