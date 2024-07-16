Экс-мэру Старого Оскола Александру Сергиенко продлили арест ещё на три месяца

Напомним, что судебный процесс над бывшим чиновником начался ещё 20 декабря 2023 года. Бывшего главу администрации Старооскольского округа обвиняют в получении взятки в виде автомобилей BMW X7 и Mersedes Benz, стендов для стрельбы в «СК Стрелец», зарплаты для его водителя, которую должен был платить Глазкрицкий, трети торгового центра в микрорайоне Старого Оскола «Дубрава», а также в переводе в 8 млн рублей на бизнес сына экс-мэра и переводе в 850 тысяч на счёт ИП.