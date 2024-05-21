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Дело Александра Сергиенко

Отсутствие Глазкрицкого, «буквоедство» Горелика: заседание суда по делу Сергиенко

21 мая 2024, 16:51
Фото: Изображение Midjourney
Дело Александра Сергиенко

В Белгороде возобновили суд по делу о взятках экс-мэра Старого Оскола Сергиенко

После почти месячного перерыва в Свердловском суде продолжили заседания по делу Александра Сергиенко. На допрос один из главных свидетелей, Владимир Глазкрицкий, почти по традиции вновь не явился. Однако это обстоятельство не помешало защите продолжить разбор «чехарды» в его показаниях.

После долгого перерыва разбирательства по делу экс-мэра Старого Оскола и директора белгородских компаний «Газпрома» Александра Сергиенко возобновились. На сегодняшнем заседании в качестве свидетеля снова должен был выступить Владимир Глазкрицкий, однако в зал суда он не пришёл. Тоже снова. Так, ключевой свидетель и ранее несколько раз повторно приглашался для дачи показаний, но не являлся.

В конце апреля мужчина обозначил в качестве причины своего отсутствия небезопасную оперативную обстановку в Белгороде и запросил разрешение суда на проведение допроса в формате видеоконференции из Старого Оскола. Данные заявления вызвали недовольства со стороны защиты и подсудимого. Горелик обратился к суду: чем Глазкрицкий отличается от очно присутствующих? Заседание перенесли на следующий день, одобрив вариант онлайн-допроса.

«Он не котлета»: на заседание по делу Сергиенко не явился один из ключевых свидетелей
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Сегодня Владимир Горелик продолжил оглашать список заявлений свидетеля, которые, по мнению адвоката, противоречат его же показаниям. Защита неоднократно заявляла об уклонении Глазкрицкого от вопросов, попытках запутать суд и лжесвидетельстве. Согласно замечаниям и ходатайствам Горелика, свидетель также не различает эпизоды преступлений, связывает и делит то, что подобному поддаваться не должно:

«В заявлении, когда только всё начиналось, когда у него были более свежие мозги и память ещё работала, он заявляет о том, что взятка — один эпизод, в который входит и покупка Mersedes, и оплата труда Личаева, и т. д. А в суде он дал совсем иные показания, раздробив каждую услугу на четыре эпизода».

17 февраля 2023 года, когда началась процедура разбирательств, уточняет защита, Глазкрицкий указал, что после вступления Сергиенко в должность главы администрации Старого Оскола уведомил того, что планирует строительство метановых АЗС, а подсудимый заверил, что поможет ему в рамках своих полномочий за предоставление некоторых услуг. Тогда же Сергиенко, согласно февральским показаниям свидетеля, дал знать, что выбрал для себя автомобиль, покупку которого вместе с оплатой труда личного водителя «поручает» именно ему.

«Когда стала известна стоимость автомобиля, который выбрал Сергиенко, я сообщил ему, что средств у меня сейчас нет. Сергиенко ответил, что на приобретение даст в долг один миллион триста тысяч. Я согласился, понимая, что в случае отказа при строительстве заправочных станций он будет создавать искусственные сложности, как и в согласовании бизнес-проектов», — зачитал адвокат ранние показания Глазкрицкого.

Горелик также обратил внимание на упомянутые бизнес-проекты, о которых ничего неизвестно в материалах дела, однако свидетель всё же упоминает как ещё один предмет взятки Сергиенко.

«В декабре 17-го года я приобрёл для Сергиенко автомобиль стоимостью три миллиона триста тысяч рублей и оформил на подконтрольное мне ООО „Стройагропром“», — далее зачитывает Владимир Горелик, ставя вопрос о том, действительно ли компания подконтрольна тому, т. к. в тот период Глазкрицкий числился только гендиректором в ней, а собственниками — Петрова, выступавшая доверенным лицом подсудимого, и мать ещё одного свидетеля, Ротаря.

Защита продолжила: в начале 2018 года, как указал мужчина в протоколе допроса, Сергиенко попросил переоформить полученный автомобиль на него. Владимир Глазкрицкий на это ответил, что «это приведёт к моим дополнительным расходам» из-за оплаты НДС в размере 20% от стоимости транспортного средства. Горелик напомнил, что в зале суда звучало заявление о том, что тот ничего не оформлял и об НДС понятия не имеет.

Следующим адвокат отметил, что упомянутые АЗС, по словам самого же свидетеля, строились без участия подсудимого в процессе одобрения работ, т. е. в ходе торгов и по официальному распоряжению старооскольской администрации. Что касается ускоренного разрешения на ввод в эксплуатацию, с чем якобы уже помогал сам Сергиенко, то таким оно не было, т. к. законный срок выдачи, по документам, составляет пять дней, а Глазкрицкий получил его только через шесть. Субсидии по компенсации затрат на строительство, говорится в протоколе допроса, были одобрены и получены по распоряжению тогдашнего губернатора Белгородской области. О них, обращает внимание защита, Глазкрицкий в своих дальнейших показаниях уже в суде вовсе забыл. Также в материалах уголовного дела они не упоминаются, поэтому, «как они относятся к обвинению, становится непонятно».

В своём разговоре со следователем свидетель упоминает, что к концу 2022 года его отношения с экс-мэром Старого Оскола «испортились — я с ним поругался и стал требовать возврата ранее переданных взяток». Однако, обращается к судье Владимир Горелик, в настоящее время он заявлял, что ссор и конфликтов между ними не было, поэтому подобные утверждения в самом суде «всячески отрицал», а при предоставлении фрагментов стенографии переписок и разговоров с подобным содержанием переставал их отрицать и называл «мелкими ссорами, которые ничего не значат». Также, «если это взятки, как их можно требовать обратно», вернулся к данному требованию Глазкрицкого адвокат:

«С точки зрения здравого смысла и фактических обстоятельств эти пояснения просто не выдерживают никакой критики. А я к чему это подвожу? Потому что понятно, что, в соответствии с УПК, мы должны каждые доказательства оценивать с точки зрения допустимости и достоверности. Вот дело достоверности этих показаний. Как к ним относиться, если везде у них такое броуновское движение и чехарда? Как им верить? <…> Необходимо, получается, анализировать личность Глазкрицкого».

То же самое касается заявлений ключевого свидетеля в зале суда о том, что никаких финансовых обязательств между ним, Денисом Гринякиным и Сергиенко вовсе не было. Однако, вновь обращается к содержанию протокола допроса свидетеля адвокат, тот сам себе противоречит, говоря следователю, что всё же брал у обоих деньги в долг, как и они у него.

Также в данном моменте Владимир Горелик попросил обратить внимание суда и на то, что неоднократно в переписке Глазкрицкого и Сергиенко упоминается тот факт, что на некоторые из просьб о займах подсудимый делает замечания своему собеседнику и ставит некоторые условия. Они касаются долга Глазкрицкого перед Денисом Гринякиным, который тот не спешил возвращать. Из-за этого Александр Сергиенко не раз отказывал в займе и настоятельно рекомендовал погасить уже существующий долг перед другим человеком. Об этом при даче показаний в зале суда и сам Гринякин.

Следующие заседания суда по делу Сергиенко пройдут 22 и 23 мая. Бел.Ру будет держать в курсе главных событий.

«У него интуиция была»: Глазкрицкий считает, что Сергиенко хотел вернуть ему взятку
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Газпром#Уголовное дело#Взятка#Александр Сергиенко#Свердловский суд#Лжесвидетельство#Владимир Глазкрицкий#Дело Александра Сергиенко
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