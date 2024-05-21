Отсутствие Глазкрицкого, «буквоедство» Горелика: заседание суда по делу Сергиенко

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
После долгого перерыва разбирательства по делу экс-мэра Старого Оскола и директора белгородских компаний «Газпрома» Александра Сергиенко возобновились. На сегодняшнем заседании в качестве свидетеля снова должен был выступить Владимир Глазкрицкий, однако в зал суда он не пришёл. Тоже снова. Так, ключевой свидетель и ранее несколько раз повторно приглашался для дачи показаний, но не являлся.
В конце апреля мужчина обозначил в качестве причины своего отсутствия небезопасную оперативную обстановку в Белгороде и запросил разрешение суда на проведение допроса в формате видеоконференции из Старого Оскола. Данные заявления вызвали недовольства со стороны защиты и подсудимого. Горелик обратился к суду: чем Глазкрицкий отличается от очно присутствующих? Заседание перенесли на следующий день, одобрив вариант онлайн-допроса.
Сегодня Владимир Горелик продолжил оглашать список заявлений свидетеля, которые, по мнению адвоката, противоречат его же показаниям. Защита неоднократно заявляла об уклонении Глазкрицкого от вопросов, попытках запутать суд и лжесвидетельстве. Согласно замечаниям и ходатайствам Горелика, свидетель также не различает эпизоды преступлений, связывает и делит то, что подобному поддаваться не должно:
«В заявлении, когда только всё начиналось, когда у него были более свежие мозги и память ещё работала, он заявляет о том, что взятка — один эпизод, в который входит и покупка Mersedes, и оплата труда Личаева, и т. д. А в суде он дал совсем иные показания, раздробив каждую услугу на четыре эпизода».
17 февраля 2023 года, когда началась процедура разбирательств, уточняет защита, Глазкрицкий указал, что после вступления Сергиенко в должность главы администрации Старого Оскола уведомил того, что планирует строительство метановых АЗС, а подсудимый заверил, что поможет ему в рамках своих полномочий за предоставление некоторых услуг. Тогда же Сергиенко, согласно февральским показаниям свидетеля, дал знать, что выбрал для себя автомобиль, покупку которого вместе с оплатой труда личного водителя «поручает» именно ему.
«Когда стала известна стоимость автомобиля, который выбрал Сергиенко, я сообщил ему, что средств у меня сейчас нет. Сергиенко ответил, что на приобретение даст в долг один миллион триста тысяч. Я согласился, понимая, что в случае отказа при строительстве заправочных станций он будет создавать искусственные сложности, как и в согласовании бизнес-проектов», — зачитал адвокат ранние показания Глазкрицкого.
Горелик также обратил внимание на упомянутые бизнес-проекты, о которых ничего неизвестно в материалах дела, однако свидетель всё же упоминает как ещё один предмет взятки Сергиенко.
«В декабре 17-го года я приобрёл для Сергиенко автомобиль стоимостью три миллиона триста тысяч рублей и оформил на подконтрольное мне ООО „Стройагропром“», — далее зачитывает Владимир Горелик, ставя вопрос о том, действительно ли компания подконтрольна тому, т. к. в тот период Глазкрицкий числился только гендиректором в ней, а собственниками — Петрова, выступавшая доверенным лицом подсудимого, и мать ещё одного свидетеля, Ротаря.
Защита продолжила: в начале 2018 года, как указал мужчина в протоколе допроса, Сергиенко попросил переоформить полученный автомобиль на него. Владимир Глазкрицкий на это ответил, что «это приведёт к моим дополнительным расходам» из-за оплаты НДС в размере 20% от стоимости транспортного средства. Горелик напомнил, что в зале суда звучало заявление о том, что тот ничего не оформлял и об НДС понятия не имеет.
Следующим адвокат отметил, что упомянутые АЗС, по словам самого же свидетеля, строились без участия подсудимого в процессе одобрения работ, т. е. в ходе торгов и по официальному распоряжению старооскольской администрации. Что касается ускоренного разрешения на ввод в эксплуатацию, с чем якобы уже помогал сам Сергиенко, то таким оно не было, т. к. законный срок выдачи, по документам, составляет пять дней, а Глазкрицкий получил его только через шесть. Субсидии по компенсации затрат на строительство, говорится в протоколе допроса, были одобрены и получены по распоряжению тогдашнего губернатора Белгородской области. О них, обращает внимание защита, Глазкрицкий в своих дальнейших показаниях уже в суде вовсе забыл. Также в материалах уголовного дела они не упоминаются, поэтому, «как они относятся к обвинению, становится непонятно».
В своём разговоре со следователем свидетель упоминает, что к концу 2022 года его отношения с экс-мэром Старого Оскола «испортились — я с ним поругался и стал требовать возврата ранее переданных взяток». Однако, обращается к судье Владимир Горелик, в настоящее время он заявлял, что ссор и конфликтов между ними не было, поэтому подобные утверждения в самом суде «всячески отрицал», а при предоставлении фрагментов стенографии переписок и разговоров с подобным содержанием переставал их отрицать и называл «мелкими ссорами, которые ничего не значат». Также, «если это взятки, как их можно требовать обратно», вернулся к данному требованию Глазкрицкого адвокат:
«С точки зрения здравого смысла и фактических обстоятельств эти пояснения просто не выдерживают никакой критики. А я к чему это подвожу? Потому что понятно, что, в соответствии с УПК, мы должны каждые доказательства оценивать с точки зрения допустимости и достоверности. Вот дело достоверности этих показаний. Как к ним относиться, если везде у них такое броуновское движение и чехарда? Как им верить? <…> Необходимо, получается, анализировать личность Глазкрицкого».
То же самое касается заявлений ключевого свидетеля в зале суда о том, что никаких финансовых обязательств между ним, Денисом Гринякиным и Сергиенко вовсе не было. Однако, вновь обращается к содержанию протокола допроса свидетеля адвокат, тот сам себе противоречит, говоря следователю, что всё же брал у обоих деньги в долг, как и они у него.
Также в данном моменте Владимир Горелик попросил обратить внимание суда и на то, что неоднократно в переписке Глазкрицкого и Сергиенко упоминается тот факт, что на некоторые из просьб о займах подсудимый делает замечания своему собеседнику и ставит некоторые условия. Они касаются долга Глазкрицкого перед Денисом Гринякиным, который тот не спешил возвращать. Из-за этого Александр Сергиенко не раз отказывал в займе и настоятельно рекомендовал погасить уже существующий долг перед другим человеком. Об этом при даче показаний в зале суда и сам Гринякин.
Следующие заседания суда по делу Сергиенко пройдут 22 и 23 мая. Бел.Ру будет держать в курсе главных событий.