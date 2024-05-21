Отсутствие Глазкрицкого, «буквоедство» Горелика: заседание суда по делу Сергиенко

Следующим адвокат отметил, что упомянутые АЗС, по словам самого же свидетеля, строились без участия подсудимого в процессе одобрения работ, т. е. в ходе торгов и по официальному распоряжению старооскольской администрации. Что касается ускоренного разрешения на ввод в эксплуатацию, с чем якобы уже помогал сам Сергиенко, то таким оно не было, т. к. законный срок выдачи, по документам, составляет пять дней, а Глазкрицкий получил его только через шесть. Субсидии по компенсации затрат на строительство, говорится в протоколе допроса, были одобрены и получены по распоряжению тогдашнего губернатора Белгородской области. О них, обращает внимание защита, Глазкрицкий в своих дальнейших показаниях уже в суде вовсе забыл. Также в материалах уголовного дела они не упоминаются, поэтому, «как они относятся к обвинению, становится непонятно».