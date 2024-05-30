Перекладывание стопок бумаг продолжается: заседание по делу Сергиенко 30 мая

А после принятия ходатайства Владимир Горелик достал коробку с бумагами, заявив, что все эти документы подтверждают только одну гипотезу стороны защиты — Владимиру Глазкрицкому не дали те привилегии, за которые он давал взятки. Оформление документов на заправки и другие объекты не ускорилось, а в некоторых случаях даже наоборот — нарушало те сроки, которые положены законодательно.