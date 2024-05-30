Перекладывание стопок бумаг продолжается: заседание по делу Сергиенко 30 мая

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
30 мая 2024 года в Свердловском районном суде продолжили рассматривать дело о взятке бывшего мера Старого Оскола и директора белгородских предприятий «Газпрома» Александра Сергиенко.
Заседание началось с ходатайства стороны защиты о приобщении к делу документов. Которые доказывают, что бывший друг Сергиенко Владимир Глазкрицкий мог иметь некоторые мотивы, когда писал донос на экс-мэра.
Якобы по вине Александра Сергиенко Владимиру Глазкрицкому отказали в субсидии на 36 млн рублей от министерства экономического развития и промышленности Белгородской области.
«Продублировало (министерство — прим. ред.) те документы, которые получило от Сергиенко и на основании этих документов приняло решение об отказе в предоставлении субсидии. О чём сообщило незамедлительно в течение нескольких дней Глазкрицкому. Он об этом узнал, узнал о причинах этого», — объяснил свою позицию о словах Глазкрицкого адвокат Сергиенко Владимир Горелик.
Горелик сразу решил предоставить суду контраргумент на случай, если сторона обвинения посчитает, что документы не относятся к делу. Но судья Елена Волощенко уточнила, что мнение прокурора Веры Струковой ещё не было услышано.
Адвокат всё равно настоял на своём и объяснил, что документы могут послужить опровержением слов свидетеля Владимира Глазкрицкого о том, что у предпринимателя нет причин оговаривать бывшего мэра, могут быть доказательствами наличия ссоры между Глазкрицким и Сергиенко, характеризуют предпринимателя как человека и могут послужить доказательством его вины в преступлении, связанным с бюджетными средствами.
Пока Владимир Горелик объяснял Вере Струковой важность этих документов, он перешёл на повышенный тон. За что судья попросила быть представителя Сергиенко потише. «Вы мне делайте замечание — я буду останавливаться», — попросил Волощенко Горелик. Судья уточнила, что обычно адвокат более тихий, на что мужчина отшутился: «Это эмоциональный подъём».
Ходатайство судья приняла, но попросила оформить документы в «надлежащем виде». Потому что сторона защиты положила на судейский стол пачку бумаг по высоте примерно в 20 сантиметров. Судья предложила выбрать из них только важные фрагменты.
Сторона защиты также попросила заслушать телефонные разговоры Сергиенко с его сыном Евгением Сергиенко, Людмилой Глазкрицкой, доверенным лицом экс-мэра Петровой, нотариусом Ириной Суязовой, директором ООО «Дубрава», водителем Сергиенко, директором белгородских предприятий «Газпрома», генеральным директором ООО «СК Стрелец» и несколькими неустановленными лицами.
Адвокаты Сергиенко считают, что стенограммы по записям этих разговоров могут не содержать части данных и поэтому сторона защиты должна заслушать их в суде, так как времени изучить доказательства у защитников не было. Во время этого бывший мэр Старого Оскола сможет подтвердить подлинность записей телефонных разговоров.
А после принятия ходатайства Владимир Горелик достал коробку с бумагами, заявив, что все эти документы подтверждают только одну гипотезу стороны защиты — Владимиру Глазкрицкому не дали те привилегии, за которые он давал взятки. Оформление документов на заправки и другие объекты не ускорилось, а в некоторых случаях даже наоборот — нарушало те сроки, которые положены законодательно.
По словам представителей стороны защиты, Александр Сергиенко должен был ускорить бюрократические процессы и заранее согласовывать с ведомствами постройки своего бывшего друга Владимира Глазкрицкого. Якобы экс-мэр этого не делал, и поэтому различные документы бизнесмен получал и позже положенного срока — то на 5 дней, то на месяц. По словам адвокатов, повлиять на областные министерства подсудимый не мог.
Напомним, что суд над чиновником начался ещё 20 декабря 2023 года. Бывшего главу администрации Старооскольского округа обвиняют в получении автомобилей BMW X7 и Mersedes Benz, стендов для стрельбы в «СК Стрелец», зарплаты для водителя Александра Сергиенко, которую должен был платить Глазкрицкий, трети торгового центра в микрорайоне Старого Оскола «Дубрава», перевод в 8 млн рублей на бизнес сына экс-мэра, перевод в 850 тысяч на счёт некого ИП.