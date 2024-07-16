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Продление ареста

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Июль
Экс-мэру Старого Оскола Александру Сергиенко продлили арест ещё на три месяца
Бывший чиновник пробудет под арестом минимум до 19 октября 2024 года. Расследование уголовного дела ещё не закончено. Подробности узнали журналисты «Фонаря».
16 июля, 13:21
Март
Фигурантам дела о банде подростков в Белгороде продлили арест на два месяца
19 марта, 13:46

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