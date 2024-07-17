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Published Сегодня, 15:02

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Updated Сегодня, 15:06

Экс-мэр Старого Оскола Сергиенко рассказал о пережитом в СИЗО инсульте

«У меня отнялась нога». Экс-мэр Старого Оскола рассказал, как пережил в СИЗО инсульт

17 июля 2024, 15:02
Фото: 1MI

Экс-мэр Старого Оскола Сергиенко рассказал о пережитом в СИЗО инсульте

Об этом бывший мэр Старого Оскола Александр Сергиенко рассказал во время очередного заседания в Свердловском райсуде Белгорода. По словам подсудимого, врачи не осматривают его должным образом, а причиной недуга стал инсульт.

Обвиняемый в получении взятки Александр Сергиенко во время судебного заседания признал, что с ним в СИЗО провели ряд «медицинских мероприятий». В их число вошли СКТ и консультация с неврологом 22 апреля, анализ крови и мочи 16 мая и так далее. По словам подсудимого, ряд процедур назначили после подозрения на инсульт.

«Был выявлен очаг ишемического поражения головного мозга — инсульт. И меня увезли на карете скорой помощи молниеносно. Это тот инсульт, когда у меня отнялась нога. Я это пережил здесь, в СИЗО».

Тем не менее, Сергиенко заявил, что за три месяца нахождения в СИЗО начальник филиала медицинской части Алексей Ложников ни разу не измерил ему давление.

«Я его вообще не видел! Я его вижу только тогда, когда забираю лекарства. И всё. Просто чтобы вы понимали. Пишет, что состояние удовлетворительное, но он не знает ни про кровь, какой там сахар, ни про давление. Он не измерял, никогда не спрашивал и никогда я у него не был. Я только могу его видеть, когда он проходит мимо. Он тогда спрашивает у меня, как дела, на что я отвечаю — „Держусь“. И всё».

Судья резонно заметила, что Ложников является начальником, в чьи обязанности не входит обследование содержащихся в СИЗО подсудимых. Сергиенко ответил, что приём ему не оказывал никто.

«Ни один медицинский работник меня не осматривал вообще».

Напомним, что 17 июля состоялось очередное заседание по делу бывшего чиновника. Арест Сергиенко продлили ещё на три месяца.

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