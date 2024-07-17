«У меня отнялась нога». Экс-мэр Старого Оскола рассказал, как пережил в СИЗО инсульт

Обвиняемый в получении взятки Александр Сергиенко во время судебного заседания признал, что с ним в СИЗО провели ряд «медицинских мероприятий». В их число вошли СКТ и консультация с неврологом 22 апреля, анализ крови и мочи 16 мая и так далее. По словам подсудимого, ряд процедур назначили после подозрения на инсульт.