Семеро для одного: адвокат Сергиенко хочет допросить в суде ещё больше свидетелей

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Адвокат Владимир Горелик ходатайствовал допросить в суде ещё семь свидетелей по делу Александра Сергиенко. В их числе — чиновники и архитекторы, «имеющие важные сведения».
«Уважаемый суд, всему свой черёд. Успел подготовить ходатайство только сейчас. Тут нет тайного умысла», — так защитник объяснил запоздалое, по мнению суда, обращение.
Сам Сергиенко ходатайство поддержал, чего не скажешь о стороне прокуратуры. Суд, тем не менее, просьбу Горелика удовлетворил. Но с условием: защита должна сама обеспечить явку свидетелей. Повестки рассылать судья не будет, и это адвоката совсем не обрадовало.
Напомним, что дело экс-мэра Старого Оскола рассматривают в Свердловском райсуде с декабря прошлого года. Вчера бывшему чиновнику продлили арест.