Семеро для одного: адвокат Сергиенко хочет допросить в суде ещё больше свидетелей

Сам Сергиенко ходатайство поддержал, чего не скажешь о стороне прокуратуры. Суд, тем не менее, просьбу Горелика удовлетворил. Но с условием: защита должна сама обеспечить явку свидетелей. Повестки рассылать судья не будет, и это адвоката совсем не обрадовало.