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Published Сегодня, 09:05

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Updated Сегодня, 09:08

Адвокат экс-мэра Старого Оскола хочет допросить в суде ещё семь свидетелей

Семеро для одного: адвокат Сергиенко хочет допросить в суде ещё больше свидетелей

17 июля 2024, 09:05
Фото: Изображение Midjourney

Адвокат экс-мэра Старого Оскола хочет допросить в суде ещё семь свидетелей

Адвокат бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко ходатайствовал в Свердловском районном суде Белгорода допросить провести допрос ещё семи свидетелей по делу. Суд ходатайство удовлетворил, но с условием.

Адвокат Владимир Горелик ходатайствовал допросить в суде ещё семь свидетелей по делу Александра Сергиенко. В их числе — чиновники и архитекторы, «имеющие важные сведения».

«Уважаемый суд, всему свой черёд. Успел подготовить ходатайство только сейчас. Тут нет тайного умысла», — так защитник объяснил запоздалое, по мнению суда, обращение.

Сам Сергиенко ходатайство поддержал, чего не скажешь о стороне прокуратуры. Суд, тем не менее, просьбу Горелика удовлетворил. Но с условием: защита должна сама обеспечить явку свидетелей. Повестки рассылать судья не будет, и это адвоката совсем не обрадовало.

Напомним, что дело экс-мэра Старого Оскола рассматривают в Свердловском райсуде с декабря прошлого года. Вчера бывшему чиновнику продлили арест.

Экс-мэру Старого Оскола Александру Сергиенко продлили арест ещё на три месяца
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#Артем Черненко#Старый Оскол#Прокуратура#Архитекторы#Арест#Свердловский районный суд#Чиновники#Белгород#Адвокат#Экс-мэр
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