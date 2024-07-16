Три населённых пункта Белгородской области атаковали ВСУ, без пострадавших

В результате атаки ВСУ на Ясные Зори, Новотреповку и пригород Шебекино повреждены сельскохозяйственные предприятия, частные домовладения и офисное здание, однако по предварительным данным, пострадавших нет, информация о последствиях уточняется.

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