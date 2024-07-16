bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:59

Published Сегодня, 18:59

Modified Сегодня, 19:01

Updated Сегодня, 19:01

Разрушения

Три населённых пункта Белгородской области атаковали ВСУ, без пострадавших

16 июля 2024, 18:59
Фото: 1MI
Разрушения
В результате атаки ВСУ на Ясные Зори, Новотреповку и пригород Шебекино повреждены сельскохозяйственные предприятия, частные домовладения и офисное здание, однако по предварительным данным, пострадавших нет, информация о последствиях уточняется.

Согласно оперативной информации, Ясные Зори, Новотреповка и район Шебекино обстреляли ВСУ.

Ясные Зори Белгородского района попали под удар ПСЗО. Пострадали два здания сельскохозяйственного предприятия.

В Новопетровке Валуйского городского округа из-за атаки БПЛА пострадали два частных дома. В результате — повреждены окна, кровли и заборы.

Ещё одно сельскохозяйственное предприятие в районе Шебекино также атаковали БРЛА. На территории объекта повреждены крыша и окна офисного здания.

Информация о возможных последствиях уточняется. Во всех случаях пострадавших нет.

Читайте также:
ВСУ вновь атаковали Белгородскую область: что известно о разрушенияхПВО вновь сработала в неприграничном районе Белгородской областиУвеличилось число пострадавших после атак дронов ВСУ под Белгородом
#Татьяна Лукащева#Белгородская область#Новости Белгорода#Последствия#Белгород#Обстрел#Повреждения#ВСУ#Сельхозпредприятие#БПЛА
Подпишитесь
Только в бронежилете и с военными: белгородцам ограничат доступ в 14 сёл
Сегодня, 14:37
Гладков назвал число раненых и погибших в Белгородской области с начала СВО
Сегодня, 12:03
«Человек в рубашке родился». Парень выжил после попадания снаряда в дом в Грайвороне
Сегодня, 14:59
Гладков рассказал белгородцам, что уходит на больничный, но вернётся к понедельнику
Сегодня, 15:25
Экс-мэру Старого Оскола Александру Сергиенко продлили арест ещё на три месяца
Сегодня, 13:21
Выбирай осмотрительно. Когда ошибка выбора может стоить жизни: как и у кого нужно покупать бронезащиту
Сегодня, 12:27