Три населённых пункта Белгородской области атаковали ВСУ, без пострадавших

Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
Modified Сегодня, 19:01
Updated Сегодня, 19:01
Согласно оперативной информации, Ясные Зори, Новотреповка и район Шебекино обстреляли ВСУ.
Ясные Зори Белгородского района попали под удар ПСЗО. Пострадали два здания сельскохозяйственного предприятия.
В Новопетровке Валуйского городского округа из-за атаки БПЛА пострадали два частных дома. В результате — повреждены окна, кровли и заборы.
Ещё одно сельскохозяйственное предприятие в районе Шебекино также атаковали БРЛА. На территории объекта повреждены крыша и окна офисного здания.
Информация о возможных последствиях уточняется. Во всех случаях пострадавших нет.