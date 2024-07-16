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Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Последствия атаки ВСУ на село Байцуры

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область: что известно о разрушениях

16 июля 2024, 11:41
Фото: Borisovka 31
Последствия атаки ВСУ на село Байцуры

ВСУ ударили дроном-камикадзе по дому белгородцев

Происшествие случилось в Байцурах. От атаки пострадали дом и автомобиль. Ранее в Сети появились фотографии с, предположительно, места происшествия.

Дом и машина пострадали в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ. Происшествие случилось в Байцурах в Борисовском районе.

Дрон взорвался в частном секторе. В итоге в доме выбило окна, посекло кровлю. Повреждена внутренняя отделка. Кроме того, под удар попала одна машина.

Информация о последствиях уточняется. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Добавим, что ранее в Сети появились фотографии с места атаки в селе Байцуры. Опубликовали кадры ещё утром 16 июля. Идёт ли речь об одной и той же атаке, неизвестно.

Последствия атаки ВСУ на село БайцурыПоследствия атаки ВСУ на село Байцуры
Последствия атаки ВСУ на село БайцурыПоследствия атаки ВСУ на село Байцуры
Последствия атаки ВСУ на село Байцуры
Фото: Borisovka 31
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#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Байцуры#Белгород#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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