ВСУ вновь атаковали Белгородскую область: что известно о разрушениях

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Дом и машина пострадали в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ. Происшествие случилось в Байцурах в Борисовском районе.
Дрон взорвался в частном секторе. В итоге в доме выбило окна, посекло кровлю. Повреждена внутренняя отделка. Кроме того, под удар попала одна машина.
Информация о последствиях уточняется. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Добавим, что ранее в Сети появились фотографии с места атаки в селе Байцуры. Опубликовали кадры ещё утром 16 июля. Идёт ли речь об одной и той же атаке, неизвестно.