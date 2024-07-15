bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Подземный переход на «Соколе»

«Разводите там наркоманов!» Белгородцы бьют тревогу из-за подземного перехода

15 июля 2024, 14:48
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Подземный переход на «Соколе»

Белгородцев неприятно удивило состояние подземного перехода на «Соколе»

Одна из горожанок отметила, что подземный переход на «Соколе» давно превратился в мусорную свалку, где уже не осталось даже освещения. Мэрия увидела обращение и заверила, что мусор убран, освещение вернут до конца месяца, а ремонт проведут до 2025 года.

На остановке «Сокол» в плохом состоянии находится подземный переход. По словам жителей, подземку превратили в «свалку»: там вскрыты модули, валяется различный мусор, а лампы сняты со своих мест.

В городской администрации отметили, что уже проводят обследование подземного перехода, после чего разработают проектную документацию для проведения ремонта. Восстановительные работы планируется выполнить в этом году. Чуть раньше — до 29 июля — в переходе восстановят освещение.

«В настоящий момент переход находится в удовлетворительном состоянии», — отметили в мэрии и прикрепили фотографию.

Правда, белгородку, оставившую жалобу, ответ не совсем устроил: «Долго вы обследуете, разводите там наркоманов!»

Подземный переход на «Соколе»Подземный переход на «Соколе»
Подземный переход на «Соколе»
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

О том, что в подземном переходе на остановке «Сокол» проведут ремонтные работы, стало известно ещё в апреле 2024 года.

При этом переход на «Соколе» не единственный, где есть проблемы: в подземке в районе рынка «Семейный» вандалы исписали и пробили стены, а в новом переходе на «Родине» облупилась краска.

Лёд тронулся: в Белгороде отремонтируют один из проблемных подземных переходов
Узнать подробнее
Читайте также:
Хотели как лучше, а получилось как всегда: что случилось с ремонтом на ВатутинаНового пешеходного перехода через Ватутина в Белгороде не будет, уже точноОстанется ли пешеходный переход через Ватутина: что изменилось по ходу реконструкции?
#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Подземный переход#Белгород
Подпишитесь
Увеличилось число пострадавших после атак дронов ВСУ под Белгородом
Сегодня, 14:01
Миллиарды на бедных: как живут белгородские магазины низких цен и кто в них ходит?
Сегодня, 10:05
Докладывают ли президенту Владимиру Путину об обстановке в Белгородской области?
Сегодня, 11:37
Дело Халаимова живёт? Белгородцы опять жалуются на туроператоров
Сегодня, 14:40
Виноват дефицит? Белгородцы по несколько часов ждут автобусы, чтобы уехать домой
Сегодня, 14:04
Чем дальше в центр, тем больше наценка: сколько стоят арбузы в Белгороде
Сегодня, 13:24