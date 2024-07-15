«Разводите там наркоманов!» Белгородцы бьют тревогу из-за подземного перехода

Белгородцев неприятно удивило состояние подземного перехода на «Соколе»

Одна из горожанок отметила, что подземный переход на «Соколе» давно превратился в мусорную свалку, где уже не осталось даже освещения. Мэрия увидела обращение и заверила, что мусор убран, освещение вернут до конца месяца, а ремонт проведут до 2025 года.