«Разводите там наркоманов!» Белгородцы бьют тревогу из-за подземного перехода

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
На остановке «Сокол» в плохом состоянии находится подземный переход. По словам жителей, подземку превратили в «свалку»: там вскрыты модули, валяется различный мусор, а лампы сняты со своих мест.
В городской администрации отметили, что уже проводят обследование подземного перехода, после чего разработают проектную документацию для проведения ремонта. Восстановительные работы планируется выполнить в этом году. Чуть раньше — до 29 июля — в переходе восстановят освещение.
«В настоящий момент переход находится в удовлетворительном состоянии», — отметили в мэрии и прикрепили фотографию.
Правда, белгородку, оставившую жалобу, ответ не совсем устроил: «Долго вы обследуете, разводите там наркоманов!»
О том, что в подземном переходе на остановке «Сокол» проведут ремонтные работы, стало известно ещё в апреле 2024 года.