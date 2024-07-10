Хотели как лучше, а получилось как всегда: что случилось с ремонтом на Ватутина

Ранее общественники боялись, что реконструкцией на проспекте Ватутина работа по создании удобств на дорогах Белгорода и ограничится. Но всё оказалось ещё хуже — работа остановилась уже на самом проспекте Ватутина. До этого со скандалом свернули проект по оборудованию переходов на проспекте Богдана Хмельницкого. Анализ тогда ещё ГИБДД показал, что они приведут к росту числа ДТП на магистрали Белгорода. В органе предложили властям Белгорода потратить выделенные на переходы деньги на лифты для подземных переходов.