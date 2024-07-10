Хотели как лучше, а получилось как всегда: что случилось с ремонтом на Ватутина

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
В Белгороде решили сделать удобно для пешеходов и более безопасно для водителей личных автомобилей, но в Госавтоинспекции решили реконструкцию «свернуть».
Как сообщила прокуратура, мэрия вовремя не согласовала с ГАИ план ремонта, поэтому ГАИ обязала администрацию убрать пешеходный переход и велопереезд в этом месте.
На запрос Бел.Ру в ГАИ ответили, что проект реконструкции не был вовремя согласован с отделом ГАИ в ГИБДД.
«С учётом анализа аварийности, интенсивности движения данного участка улично-дорожной сети, а также предпосылок к появлению аварийно-опасных для пешеходов и водителей мест, пешеходный переход и велодорожка через проспект Ватутина в настоящее время отделом Госавтоинспекции не согласованы», — написали в инстанции.
Это можно интерпретировать так, что пешеходного перехода и переезда через проспект Ватутина не будет, а чтобы перейти дорогу, придётся идти либо на пешеходный мост, либо подниматься до улицы Костюкова, ведь пешеходный мост скоро закроют на реконструкцию.
Госавтоинспекция не смогла ответить, останутся ли остановки на этом месте. Напомним, что в плане реконструкции они должны были быть.
Проектом организации дорожного движения в рамках реконструкции по проспекту Ватутина предусмотрены велодорожки от улицы Победы до улицы Костюкова, сроки выполнения работ не входят в компетенцию отдела Госавтоинспекции.
По данным этого же ведомства, за четыре последних года в районе перекрёстка проспекта Ватутина и улицы 5 Августа было четыре аварии с пострадавшими.
При этом мэрия ответила Бел.Ру, что план реконструкции на согласование в Госавтоинспекцию отправлялся.
Что входило в проект реконструкции по данным администрации города Белгорода? Это обустройство инфраструктуры для велосипедистов и других пользователей СИМ, установка двух новых остановок общественного транспорта, обустройство регулируемого пешеходного перехода через проспект Ватутина к IT-школе и организация левого поворота с проспекта на улицу Академическую.
По словам мэрии, эти мероприятия должны повысить уровень безопасности и комфорта всех участников дорожного движения, а также план реконструкции составлен согласно нормативным документам.
Как мы написали выше, ГАИ считает, что такое может только создать аварийные ситуации. Поэтому проект изменится, а именно: пешеходный переход и велопереезд уберут, одну остановку в сторону Харьковской горы — тоже.
Работы по реконструкции перекрёстка выполнят в 2024–2025 году, на них потратили 31 млн рублей. Контракт по выполнению работ заключили с ООО «Автодорстрой-подрядчик». Сколько денег ушло на ликвидацию уже выполненных, но не согласованных работ с Госавтоинспекцией, в администрации города ответить не захотели.
Журналистка Бел.Ру также пообщалась с велоактивистом и общественником Константином Кошкиным о таком решении белгородской Госавтоинспекции.
«Повышение безопасности дорожного движения должно достигаться не только и не столько ограничениями и запретами, как в данном случае, исключением пешеходного перехода и велопереезда. Необходимо понимать важность обеспечения главенства пирамиды транспортных приоритетов, определённой как мировой практикой, так и существующими российскими нормативами, и равенства возможностей для всех участвующих в транспортных потоках жителей, включая категорию маломобильных групп населения. В данном случае необходимо обеспечение безусловного приоритета и удобства перемещения именно пешеходов, велосипедистов и маломобильных групп населения по кратчайшему пути с минимальными препятствиями, а для снижения риска возникновения ДТП — реализовывать комплексные решения по организации дорожного движения», — написал активист.
Пирамида приоритетов в городе ставит во главенство пешеходов и велосипедистов — они занимают меньше всего места на улице, а инфраструктура для них обходится дешевле бюджету, чем автодороги. На третьем месте — автобусы и другой общественный транспорт. Он эффективен, так как вместо одного-пяти человек, как в автомобилях, способен провести до сотни человек, но хватает автобусам одной полосы и остановок.
Последнее место занимают автомобили и стоящие автомобили. Это самый неэффективный из возможных транспортов. Помимо места в городе на дорогах, да ещё и в три полосы, автомобили занимают ещё и парковки, а всё это надо обслуживать и строить.
Ранее общественники боялись, что реконструкцией на проспекте Ватутина работа по создании удобств на дорогах Белгорода и ограничится. Но всё оказалось ещё хуже — работа остановилась уже на самом проспекте Ватутина. До этого со скандалом свернули проект по оборудованию переходов на проспекте Богдана Хмельницкого. Анализ тогда ещё ГИБДД показал, что они приведут к росту числа ДТП на магистрали Белгорода. В органе предложили властям Белгорода потратить выделенные на переходы деньги на лифты для подземных переходов.
Таким образом, людей в Белгороде продолжают загонять под землю. Финансово это дешевле, чем отправить в тоннели машины. О комфорте же пешеходов в контролирующих ведомствах не думают: главное, чтобы они как можно реже встречались на дорогах с машинами.