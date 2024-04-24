Лёд тронулся: в Белгороде отремонтируют один из проблемных подземных переходов

В феврале белгородцы попросили почистить подземный переход на Спутнике ото льда. Тогда Демидов сказал, что сейчас этот переход не функционирует. Там поднялись грунтовые воды, из-за этого участок затапливает. Его должны были заполнить специальным раствором, чтобы ликвидировать последствия подтоплений.