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Подземный переход

Лёд тронулся: в Белгороде отремонтируют один из проблемных подземных переходов

24 апреля 2024, 10:24
Фото: 1MI
Подземный переход

В Белгороде отремонтируют подземный переход на «Соколе»

Работы запланированы на 2024 год. Сейчас специализированная организация проводит обследование, по её результатам будет разработана проектная документация, рассказал мэр Валентин Демидов.

Мэр Белгорода Валентин Демидов в прямом эфире рассказал о ремонте подземного перехода на «Соколе». Он сообщил, что в 2023 году было проведено обследование всех подземных переходов. Многие из них оказались в неудовлетворительном состоянии.

Мы планомерно организуем капремонты подземных пешеходных переходов города. В прошлом году отремонтировали два.
Валентин Демидов

Работы в переходе «Сокол» запланированы на текущий год. В настоящее время специализированная организация проводит обследование, по её результатам будет разработана проектная документация. До конца года все работы должны быть выполнены, заверил Демидов.

Недавно сообщалось, что вновь затопило подземку в районе «Семейного» рынка. Местные жители жаловались, что в переходе стены в переходе побиты и исписаны вандалами.

В феврале белгородцы попросили почистить подземный переход на Спутнике ото льда. Тогда Демидов сказал, что сейчас этот переход не функционирует. Там поднялись грунтовые воды, из-за этого участок затапливает. Его должны были заполнить специальным раствором, чтобы ликвидировать последствия подтоплений.

В центре города в отремонтированной подземке на «Родине» также заметили проблемы. В переходе начала разрушаться краска на стенах.

Дырки и отверстия: что опять не так с переходом на «Родине» в Белгороде
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