Лёд тронулся: в Белгороде отремонтируют один из проблемных подземных переходов

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Мэр Белгорода Валентин Демидов в прямом эфире рассказал о ремонте подземного перехода на «Соколе». Он сообщил, что в 2023 году было проведено обследование всех подземных переходов. Многие из них оказались в неудовлетворительном состоянии.
Мы планомерно организуем капремонты подземных пешеходных переходов города. В прошлом году отремонтировали два.
Валентин Демидов
Работы в переходе «Сокол» запланированы на текущий год. В настоящее время специализированная организация проводит обследование, по её результатам будет разработана проектная документация. До конца года все работы должны быть выполнены, заверил Демидов.
Недавно сообщалось, что вновь затопило подземку в районе «Семейного» рынка. Местные жители жаловались, что в переходе стены в переходе побиты и исписаны вандалами.
В феврале белгородцы попросили почистить подземный переход на Спутнике ото льда. Тогда Демидов сказал, что сейчас этот переход не функционирует. Там поднялись грунтовые воды, из-за этого участок затапливает. Его должны были заполнить специальным раствором, чтобы ликвидировать последствия подтоплений.
В центре города в отремонтированной подземке на «Родине» также заметили проблемы. В переходе начала разрушаться краска на стенах.