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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

В Белгороде запретили уже сделанный пешеходный переход на проспекте Ватутина

Нового пешеходного перехода через Ватутина в Белгороде не будет, уже точно

2 июля 2024, 09:28
Фото: 1MI

В Белгороде запретили уже сделанный пешеходный переход на проспекте Ватутина

Из проекта реконструкции перекрёстка проспекта Ватутина и улицы 5 Августа пропадёт пешеходный переход, велопереезд и даже остановка общественного транспорта. Почему так случилось?

Пешеходного перехода через проспект Ватутина к новой «IT-школе» не будет. Ранее белгородцы заметили, что пешеходные и велосветофоры убрали с островка безопасности на проспекте Ватутина. Журналисты Бел.Ру обратились к мэрии, чтобы узнать, останется ли пешеходный переход на этом месте.

Напомним, что в рамках реконструкции перекрёстка проспекта Ватутина и улицы 5 Августа там должны были создать инфраструктуру для велосипедов и других СИМ, обустроить новые остановочные пункты, пешеходный переход через Ватутина и левый поворот с проспекта на улицу Академическую.

Как ответила на редакционный запрос мэрия, такие изменения должны были повысить безопасность и комфорт всех участников дорожного движения, а все изменения сделаны по действующим нормативным документам. Администрация города уточняет, что проект был направлен на согласование Госавтоинспекцию.

В новом проекте реконструкции, который утвердила ГАИ, не будет пешеходного перехода и велопереезда. Также ГАИ считает, что остановка автобуса тоже не нужна в этом месте, поэтому тут она будет только одна в сторону города.

Останется ли пешеходный переход через Ватутина: что изменилось по ходу реконструкции?
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#Алёна Мальцева#Город#Благоустройство#Реконструкция#Новости Белгорода#Эксклюзив#Велосипеды#Проспект ватутина#Пешеходный переход#Белгород#Безопасность дорожного движения
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