Нового пешеходного перехода через Ватутина в Белгороде не будет, уже точно

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Пешеходного перехода через проспект Ватутина к новой «IT-школе» не будет. Ранее белгородцы заметили, что пешеходные и велосветофоры убрали с островка безопасности на проспекте Ватутина. Журналисты Бел.Ру обратились к мэрии, чтобы узнать, останется ли пешеходный переход на этом месте.
Напомним, что в рамках реконструкции перекрёстка проспекта Ватутина и улицы 5 Августа там должны были создать инфраструктуру для велосипедов и других СИМ, обустроить новые остановочные пункты, пешеходный переход через Ватутина и левый поворот с проспекта на улицу Академическую.
Как ответила на редакционный запрос мэрия, такие изменения должны были повысить безопасность и комфорт всех участников дорожного движения, а все изменения сделаны по действующим нормативным документам. Администрация города уточняет, что проект был направлен на согласование Госавтоинспекцию.
В новом проекте реконструкции, который утвердила ГАИ, не будет пешеходного перехода и велопереезда. Также ГАИ считает, что остановка автобуса тоже не нужна в этом месте, поэтому тут она будет только одна в сторону города.