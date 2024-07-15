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Published Сегодня, 08:15

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Updated Сегодня, 08:17

План по установке устройств для открытия подъездов в Белгороде почти выполнен

План по установке устройств для открытия подъездов в Белгороде почти выполнен

15 июля 2024, 08:15
Фото: bel.ru
Около ста контроллеров для автоматического открытия дверей подъездов осталось установить в Белгороде.

На оперативном совещании правительства Белгородской области рассказали про установку контроллеров на подъезды многоквартирных домов, которые позволяют автоматически открывать дверь при объявлении «ракетной опасности».

На этой неделе работы завершат в Белгороде. Осталось установить около ста контроллеров по городу. Где именно — не рассказали. В планах было установить 8 тысяч таких приборов.

Такие устройства для дистанционного открытия дверей устанавливают не только в областной столице. Работы также проводились в Дубовом.

Напомним, что контроллеры должны размагничивать дверь многоквартирных домов за шесть секунд. Такие устройства устанавливают в густонаселенных районах и у школ.

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#Алёна Мальцева#Город#Область#Новости Белгорода#Многоквартирные дома#Белгород#Подъезды#Ракетная опасность#Контроллеры
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