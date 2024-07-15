План по установке устройств для открытия подъездов в Белгороде почти выполнен

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
На оперативном совещании правительства Белгородской области рассказали про установку контроллеров на подъезды многоквартирных домов, которые позволяют автоматически открывать дверь при объявлении «ракетной опасности».
На этой неделе работы завершат в Белгороде. Осталось установить около ста контроллеров по городу. Где именно — не рассказали. В планах было установить 8 тысяч таких приборов.
Такие устройства для дистанционного открытия дверей устанавливают не только в областной столице. Работы также проводились в Дубовом.
Напомним, что контроллеры должны размагничивать дверь многоквартирных домов за шесть секунд. Такие устройства устанавливают в густонаселенных районах и у школ.