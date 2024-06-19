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Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

В МКД Дубового под Белгородом установят контроллеры на случай обстрелов ВСУ

Не только в Белгороде: где ещё во время обстрелов подъездные двери будут открыты?

19 июня 2024, 06:27
Фото: 1MI

В МКД Дубового под Белгородом установят контроллеры на случай обстрелов ВСУ

В Белгороде продолжается установка контроллеров на подъездные двери, однако теперь такие же устройства начнут устанавливать и в многоквартирных домах Дубового. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгороде продолжают устанавливать контроллеры на подъездные двери. За последнее время такие устройства появились на 100 дверях. Большинство из них установили в МКД Харьковской горы: на улицах Есенина и Губкина, бульваре Юности.

В настоящее время в Белгороде установлены 4400 контроллеров. Это число планируется увеличить до 5000.

Кроме того, подобную работу продолжат и в посёлке Дубовое Белгородского района.

Контроллеры на дверях подъездов многоквартирных домов показали свою эффективность во время объявления о ракетной опасности. Они позволяют тем, кто проходит мимо таких домов, укрыться и спасти свои жизни.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что устройства стали появляться на подъездных дверях МКД в конце января текущего года. При объявлении ракетной опасности они должны срабатывать за шесть секунд. На каждом подъезде, оборудованном контроллером, есть предупреждающая об этом табличка.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Подъезды#СВО#Обстрелы#Контроллеры
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