Не только в Белгороде: где ещё во время обстрелов подъездные двери будут открыты?

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В Белгороде продолжают устанавливать контроллеры на подъездные двери. За последнее время такие устройства появились на 100 дверях. Большинство из них установили в МКД Харьковской горы: на улицах Есенина и Губкина, бульваре Юности.
В настоящее время в Белгороде установлены 4400 контроллеров. Это число планируется увеличить до 5000.
Кроме того, подобную работу продолжат и в посёлке Дубовое Белгородского района.
Контроллеры на дверях подъездов многоквартирных домов показали свою эффективность во время объявления о ракетной опасности. Они позволяют тем, кто проходит мимо таких домов, укрыться и спасти свои жизни.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что устройства стали появляться на подъездных дверях МКД в конце января текущего года. При объявлении ракетной опасности они должны срабатывать за шесть секунд. На каждом подъезде, оборудованном контроллером, есть предупреждающая об этом табличка.