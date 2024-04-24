В Белгороде ещё тысячу подъездов оборудуют контроллерами для открывания дверей

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В столице региона двери на входах в подъезды оборудуют ещё тысячей контроллеров. Глава региона отметил, что работу будут продолжать и дальше.
В настоящий момент устройствами для автоматического открывания дверей оборудованы три тысячи подъездов.
«Уже много раз убедились, что это помогает реально спасти жизни людей во время сигнала „Ракетная опасность““, — подчеркнул губернатор.
Напомним, что на подъездах, в которых есть контроллеры, наклеили специальные таблички. Периодически горожане по неизвестной причине их срывают. Недавно надпись «Ракетная опасность» сорвала пенсионерка с дверей на проспекте Богдана Хмельницкого, 100. Аналогичная ситуация наблюдалась в многоэтажках на Харгоре.