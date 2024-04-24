В Белгороде ещё тысячу подъездов оборудуют контроллерами для открывания дверей

Напомним, что на подъездах, в которых есть контроллеры, наклеили специальные таблички. Периодически горожане по неизвестной причине их срывают. Недавно надпись «Ракетная опасность» сорвала пенсионерка с дверей на проспекте Богдана Хмельницкого, 100. Аналогичная ситуация наблюдалась в многоэтажках на Харгоре.