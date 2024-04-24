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Табличка о наличии контроллеров в двери подъезда

В Белгороде ещё тысячу подъездов оборудуют контроллерами для открывания дверей

24 апреля 2024, 08:06
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Табличка о наличии контроллеров в двери подъезда
Во время тревоги эти устройства автоматически открывают двери в подъезды. В настоящий момент контроллерами оборудованы три тысячи подъездов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В столице региона двери на входах в подъезды оборудуют ещё тысячей контроллеров. Глава региона отметил, что работу будут продолжать и дальше.

В настоящий момент устройствами для автоматического открывания дверей оборудованы три тысячи подъездов.

«Уже много раз убедились, что это помогает реально спасти жизни людей во время сигнала „Ракетная опасность““, — подчеркнул губернатор.

Напомним, что на подъездах, в которых есть контроллеры, наклеили специальные таблички. Периодически горожане по неизвестной причине их срывают. Недавно надпись «Ракетная опасность» сорвала пенсионерка с дверей на проспекте Богдана Хмельницкого, 100. Аналогичная ситуация наблюдалась в многоэтажках на Харгоре.

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#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Подъезд#Белгород#Вячеслав Гладков#Таблички#Ракетная опасность#Контроллеры
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