«Это не 1 млрд рублей»: почему на дверях подвалов в Белгороде нет контроллеров?

Белгородцы спросили у губернатора, почему не устанавливают контроллеры на дверях подвалов МКД. Вячеслав Гладков ответил, что причина — в отсутствии электроэнергии. На домофонах уже есть электронные устройства, когда устанавливают на них контроллеры, вносятся изменения в их конструктив.