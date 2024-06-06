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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Белгородцам объяснили, почему не устанавливают контроллеры на дверях подвалов

«Это не 1 млрд рублей»: почему на дверях подвалов в Белгороде нет контроллеров?

6 июня 2024, 07:02
Фото: 1MI

Белгородцам объяснили, почему не устанавливают контроллеры на дверях подвалов

Соответствующий вопрос задали губернатору Вячеславу Гладкову. Глава региона ответил, что всё дело в электричестве.

Белгородцы спросили у губернатора, почему не устанавливают контроллеры на дверях подвалов МКД. Вячеслав Гладков ответил, что причина — в отсутствии электроэнергии. На домофонах уже есть электронные устройства, когда устанавливают на них контроллеры, вносятся изменения в их конструктив.

Если ставить автоматические замки на подвалы, необходимо делать проектную документацию, прокладывать электричество.

Мы физически эту работу никогда не выполним. Это не один миллиард рублей. Мы уже считали, рассматривали эту возможность. Если вспомнить, что это общедолевое имущество, которому нужно решение собственников в соответствии с законом, это бесконечная история. Мы исходили из этого. Техническая правовая возможность у нас только на входных дверях подъезда. В подвалы только ключи.
Вячеслав Гладков
В Белгороде ещё тысячу подъездов оборудуют контроллерами для открывания дверей
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#Алина Харина#Общество#Электричество#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Подвалы#Укрытия#Контроллеры
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