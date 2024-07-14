Увеличилось количество пострадавших от обстрелов Белгородской области

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:59
Число пострадавших от обстрелов в субботу увеличилось до 12 человек. Сегодня утром в Шебекинскую центральную районную больницу обратился ещё один пострадавший. Он был ранен вчера в результате обстрела города Шебекино.
Таким образом, в Шебекинском городском округе количество пострадавших мирных жителей достигло 10. Девять человек получили ранения при обстреле Шебекино, а один человек был ранен в посёлке Красное. Шесть человек будут проходить лечение амбулаторно, четверо из них госпитализированы в областную клиническую больницу, среди них мужчина с тяжёлой открытой черепно-мозговой травмой.
Кроме того, в городском округе были повреждены пять многоквартирных домов, 34 автомобиля, 16 частных домов, две надворных постройки, один социальный объект и три коммерческих объекта.
В посёлке Октябрьский Белгородского района беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, в результате чего пострадал мирный житель. Мужчина получил осколочное ранение в область шеи. Врачи городской больницы №2 оказали ему необходимую медицинскую помощь и отправили его домой для дальнейшего амбулаторного лечения.
Кроме того, были повреждены автомобиль, частный дом, социальный и коммерческий объекты.
В результате атаки беспилотника в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа пострадал мирный житель. Мужчину с осколочным ранением мягких тканей головы и баротравмой доставили в городскую больницу №2 Белгорода.
Также были повреждены четыре частных домовладения и два автомобиля.
В селе Новопетровка Валуйского городского округа беспилотник атаковал частный дом — повреждён забор.
В Краснояружском районе в результате атаки в семи частных жилых домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады, заборы и надворные постройки. Осколками посечены один автомобиль и три хозяйственные постройки.
Сегодня, 14 июля, Белгородская область также оказалась под обстрелом. Местные жители сообщают о последствиях в двух многоэтажках и частном секторе в городе Шебекино.