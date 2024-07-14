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Published Сегодня, 07:55

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За прошедшие сутки от атак ВСУ на регион пострадали 12 человек

Увеличилось количество пострадавших от обстрелов Белгородской области

14 июля 2024, 07:55
Фото: Антон Засимов / 1MI

За прошедшие сутки от атак ВСУ на регион пострадали 12 человек

В субботу, 13 июля, обстрелам подверглись семь муниципалитетов Белгородской области. Последствия зафиксированы в пяти из них. Есть пострадавшие и различные разрушения.
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Обстрел

Число пострадавших от обстрелов в субботу увеличилось до 12 человек. Сегодня утром в Шебекинскую центральную районную больницу обратился ещё один пострадавший. Он был ранен вчера в результате обстрела города Шебекино.

Таким образом, в Шебекинском городском округе количество пострадавших мирных жителей достигло 10. Девять человек получили ранения при обстреле Шебекино, а один человек был ранен в посёлке Красное. Шесть человек будут проходить лечение амбулаторно, четверо из них госпитализированы в областную клиническую больницу, среди них мужчина с тяжёлой открытой черепно-мозговой травмой.

Кроме того, в городском округе были повреждены пять многоквартирных домов, 34 автомобиля, 16 частных домов, две надворных постройки, один социальный объект и три коммерческих объекта.

В посёлке Октябрьский Белгородского района беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, в результате чего пострадал мирный житель. Мужчина получил осколочное ранение в область шеи. Врачи городской больницы №2 оказали ему необходимую медицинскую помощь и отправили его домой для дальнейшего амбулаторного лечения.

Кроме того, были повреждены автомобиль, частный дом, социальный и коммерческий объекты.

В результате атаки беспилотника в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа пострадал мирный житель. Мужчину с осколочным ранением мягких тканей головы и баротравмой доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

Также были повреждены четыре частных домовладения и два автомобиля.

В селе Новопетровка Валуйского городского округа беспилотник атаковал частный дом — повреждён забор.

В Краснояружском районе в результате атаки в семи частных жилых домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады, заборы и надворные постройки. Осколками посечены один автомобиль и три хозяйственные постройки.

Сегодня, 14 июля, Белгородская область также оказалась под обстрелом. Местные жители сообщают о последствиях в двух многоэтажках и частном секторе в городе Шебекино.

Шебекино вновь под обстрелом: последствия в двух многоквартирных домах
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