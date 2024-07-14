Увеличилось количество пострадавших от обстрелов Белгородской области

Таким образом, в Шебекинском городском округе количество пострадавших мирных жителей достигло 10. Девять человек получили ранения при обстреле Шебекино, а один человек был ранен в посёлке Красное. Шесть человек будут проходить лечение амбулаторно, четверо из них госпитализированы в областную клиническую больницу, среди них мужчина с тяжёлой открытой черепно-мозговой травмой.