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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Один из прилётов в многоквартирный дом в Шебекино

Шебекино вновь под обстрелом: последствия в двух многоквартирных домах

14 июля 2024, 05:58
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Один из прилётов в многоквартирный дом в Шебекино

После обстрела ВСУ в Белгородской области два «прилёта»

Воскресное утро началось для белгородцев с объявления о ракетной опасности. Сообщается о прилётах в две многоэтажки в городе Шебекино.

В воскресенье, 14 июля, примерно в 8:00, на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Примерно через полчаса некоторые СМИ начали сообщать о предполагаемом попадании ракеты в многоквартирный дом в Шебекино.

В 8:40 появились кадры, на которых видны последствия в двух домах, предположительно, в районе Маслозавода.

В результате одного из последних обстрелов Шебекино пострадали восемь мирных жителей. Зафиксированы различные разрушения в МКД, частных домах, социальных и коммерческих объектах. В городе повреждены авто.

Один из прилётов в многоквартирный дом в ШебекиноОдин из прилётов в многоквартирный дом в Шебекино
Один из прилётов в многоквартирный дом в Шебекино
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил»
Один из прилётов в многоквартирный дом в Шебекино
Видео: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
8 человек ранены, 16 авто и три МКД пострадали: последствия атаки ВСУ на Шебекино
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#Валерия Колесникова#Видео#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Многоквартирный дом#Маслозавод#Ракетная опасность
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