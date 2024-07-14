Шебекино вновь под обстрелом: последствия в двух многоквартирных домах

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
В воскресенье, 14 июля, примерно в 8:00, на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Примерно через полчаса некоторые СМИ начали сообщать о предполагаемом попадании ракеты в многоквартирный дом в Шебекино.
В 8:40 появились кадры, на которых видны последствия в двух домах, предположительно, в районе Маслозавода.
В результате одного из последних обстрелов Шебекино пострадали восемь мирных жителей. Зафиксированы различные разрушения в МКД, частных домах, социальных и коммерческих объектах. В городе повреждены авто.