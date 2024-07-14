В Сети появились новые кадры последствий атаки на Белгородскую область

Частный сектор Шебекино также попал под обстрел ВСУ

Утром воскресенья город Шебекино в Белгородской области вновь оказался под обстрелом ВСУ. Последствия фиксируют как в городе, так и в частном секторе. Пострадали частные и многоквартирные дома, территории частных домовладений и автомобили.