В Сети появились новые кадры последствий атаки на Белгородскую область

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Местные жители сняли последствия последней атаки на город Шебекино. На этот раз повреждения получил частный сектор.
Была повреждена крыша одного из домов, также пострадали территории домовладений заборы, автомобили и окна.
К счастью, на данный момент информация о пострадавших не поступала.
В воскресенье, 14 июля, Вооружённые силы Украины вновь обстреляли Белгородскую область. В частности, под удар попал город Шебекино. Были зафиксированы разрушения в двух многоквартирных домах.