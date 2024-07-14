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Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Последствия обстрела в частном секторе Шебекино

В Сети появились новые кадры последствий атаки на Белгородскую область

14 июля 2024, 07:27
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Последствия обстрела в частном секторе Шебекино

Частный сектор Шебекино также попал под обстрел ВСУ

Утром воскресенья город Шебекино в Белгородской области вновь оказался под обстрелом ВСУ. Последствия фиксируют как в городе, так и в частном секторе. Пострадали частные и многоквартирные дома, территории частных домовладений и автомобили.
Сюжет
Обстрел

Местные жители сняли последствия последней атаки на город Шебекино. На этот раз повреждения получил частный сектор.

Была повреждена крыша одного из домов, также пострадали территории домовладений заборы, автомобили и окна.

К счастью, на данный момент информация о пострадавших не поступала.

В воскресенье, 14 июля, Вооружённые силы Украины вновь обстреляли Белгородскую область. В частности, под удар попал город Шебекино. Были зафиксированы разрушения в двух многоквартирных домах.

Последствия обстрела в частном секторе ШебекиноПоследствия обстрела в частном секторе Шебекино
Последствия обстрела в частном секторе ШебекиноПоследствия обстрела в частном секторе Шебекино
Последствия обстрела в частном секторе ШебекиноПоследствия обстрела в частном секторе Шебекино
Последствия обстрела в частном секторе ШебекиноПоследствия обстрела в частном секторе Шебекино
Последствия обстрела в частном секторе ШебекиноПоследствия обстрела в частном секторе Шебекино
Последствия обстрела в частном секторе ШебекиноПоследствия обстрела в частном секторе Шебекино
Последствия обстрела в частном секторе ШебекиноПоследствия обстрела в частном секторе Шебекино
Последствия обстрела в частном секторе Шебекино
Фото: Telegram-канал "Просто Михаил Шебекино"
Последствия обстрела в частном секторе Шебекино
Видео: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Шебекино вновь под обстрелом: последствия в двух многоквартирных домах
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