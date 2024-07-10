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Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

В селе под Белгородом нет воды из-за повреждения электростанции в ходе обстрела

В селе под Белгородом нет воды из-за повреждения электростанции в ходе обстрела

10 июля 2024, 16:13
Фото: Изображение Midjourney
Об этом рассказал Вячеслав Гладков во время прямого эфира. В Разумном-71 со вчерашнего дня нет воды.
Сюжет
Вода

В Разумном-71 уже сутки нет воды. Об этом рассказала жительница населённого пункта. На жалобу белгородки ответил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира.

«Разумное-71, нет воды со вчерашнего дня. Сколько можно издеваться над людьми и детьми в такую жару? Прошу принять меры», — зачитал обращение женщины губернатор.

Глава регионального правительства объяснил, что водоснабжения нет, потому что электростанция получила повреждения в ходе обстрела, из-за проблемы были и на насосной станции.

«К сожалению, оперативная обстановка у нас такая, какая есть. Было повреждение электроэнергии, были перебои с насосами. Насколько я знаю, сейчас всё работает», — закончил Гладков.
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#Алёна Мальцева#Происшествия#Вода#Губернатор#Жара#Прямой эфир#Белгород#Обстрел#Насосная станция#Разумное-71
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