В селе под Белгородом нет воды из-за повреждения электростанции в ходе обстрела

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
В Разумном-71 уже сутки нет воды. Об этом рассказала жительница населённого пункта. На жалобу белгородки ответил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира.
«Разумное-71, нет воды со вчерашнего дня. Сколько можно издеваться над людьми и детьми в такую жару? Прошу принять меры», — зачитал обращение женщины губернатор.
Глава регионального правительства объяснил, что водоснабжения нет, потому что электростанция получила повреждения в ходе обстрела, из-за проблемы были и на насосной станции.
«К сожалению, оперативная обстановка у нас такая, какая есть. Было повреждение электроэнергии, были перебои с насосами. Насколько я знаю, сейчас всё работает», — закончил Гладков.