Названо число погибших и пострадавших белгородцев за время ожесточённых обстрелов

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Согласно информации регионального министерства здравоохранения, за последние четыре месяца в Белгородской области в результате обстрелов ранены 724 человека. 103 человека погибли, включая семерых детей.
Пострадавшие получают медицинскую помощь как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. В зависимости от тяжести состояния 18 человек, включая четверых детей, были переведены в федеральные клиники.
На данный момент в стационарах региона находятся 46 раненых жителей области, четверо из них — в реанимации.
Уже два года Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Опасная обстановка сейчас сохраняется в Шебекинском, Грайворонском и Валуйском округах, Белгородском, Борисовском, Краснояружском и Волоконовском районах, а также в столице области.
Раненые белгородцы рассказали свои истории журналистам. Так, недавно жительница Грайворона Раиса Сушкова вернулась домой с мужем. Как рассказала женщина, стало поспокойнее, казалось, что «жизнь начала налаживаться». Обстрелы возобновились, 24 июня на территорию дома Раисы упал снаряд. Женщина только успела выскочить в коридор. Взрывная волна снесла межкомнатную дверь, полетели осколки. Она получила рваную сквозную рану предплечья и перелом локтевой кости. Один осколок застрял в плече, другой — между лопатками. Кровь из руки била фонтаном.
Женщина только успела выбежать в коридор, как раздался взрыв. Взрывной волной сорвало межкомнатную дверь, и во все стороны полетели осколки. Раиса получила рваную сквозную рану предплечья и перелом локтевой кости. Один из осколков застрял в плече, а другой — между лопатками. Из руки фонтаном хлестала кровь.
Муж Раисы находился в соседней комнате и не пострадал. Именно он оказал женщине первую помощь. Потом её доставили на станцию скорой помощи, а оттуда — в больницу.
Во время очередного обстрела Грайворона пострадали восемь человек. Среди них был Александр Питанос — военный пенсионер, которого обстрел застал возле строительного магазина. Александр успел сгруппироваться в своей машине и спрятать голову под бардачком, когда автомобиль изрешетили осколки.
Один из них попал мужчине в живот. Александр был в сознании, хоть и истекал кровью. Он смог вытащить руку в разбитое боковое окно, и это привлекло внимание проезжавших мимо военных. Они отвезли пострадавшего в центральную районную больницу.
23 июня, в праздник Троицы, житель села Мурома в Шебекинском городском округе Александр Кожевников попал под обстрел дрона, когда возвращался домой на машине. В автомобиле находились ещё три человека. Все они быстро покинули машину и попытались укрыться, но двое из них всё же получили ранения.
Водитель получил осколочное ранение в спину, а у Александра помимо спины были ранены ноги и рука. Военные оказали пострадавшим первую помощь и доставили их к медицинским бригадам.