Названо число погибших и пострадавших белгородцев за время ожесточённых обстрелов

Раненые белгородцы рассказали свои истории журналистам. Так, недавно жительница Грайворона Раиса Сушкова вернулась домой с мужем. Как рассказала женщина, стало поспокойнее, казалось, что «жизнь начала налаживаться». Обстрелы возобновились, 24 июня на территорию дома Раисы упал снаряд. Женщина только успела выскочить в коридор. Взрывная волна снесла межкомнатную дверь, полетели осколки. Она получила рваную сквозную рану предплечья и перелом локтевой кости. Один осколок застрял в плече, другой — между лопатками. Кровь из руки била фонтаном.