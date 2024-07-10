Следком заинтересовался историей о гибели подростка в Старом Осколе

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Сотрудники Следственного комитета России по Белгородской области рассказали о гибели ребёнка во время купания в Старооскольском городском округе.
Во вторник, 9 июля, стало известно, что 14-летний подросток утонул в реке Оскол. Следователи и оперативные сотрудники выехали на место происшествия. Они осмотрели место трагедии.
По предварительным данным, подросток купался вместе с друзьями в не оборудованном для этого месте. В какой-то момент он ушёл под воду. Помочь ребёнку товарищи не смогли.
Спасатели обнаружили тело ребёнка и извлекли его из воды. В рамках проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, что это уже седьмой случай гибели на воде в Белгородской области с начала лета 2024 года.