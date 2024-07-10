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Следком заинтересовался историей о гибели подростка в Старом Осколе

Следком заинтересовался историей о гибели подростка в Старом Осколе

10 июля 2024, 07:32
Фото: 1MI
9 июля стало известно о трагическом происшествии в Белгородской области. В реке Оскол утонул 14-летний подросток. С начала лета это уже седьмой случай гибели на водоёмах в Белгородской области. Подробности сообщили в СУ СК России по Белгородской области.

Сотрудники Следственного комитета России по Белгородской области рассказали о гибели ребёнка во время купания в Старооскольском городском округе.

Во вторник, 9 июля, стало известно, что 14-летний подросток утонул в реке Оскол. Следователи и оперативные сотрудники выехали на место происшествия. Они осмотрели место трагедии.

По предварительным данным, подросток купался вместе с друзьями в не оборудованном для этого месте. В какой-то момент он ушёл под воду. Помочь ребёнку товарищи не смогли.

Спасатели обнаружили тело ребёнка и извлекли его из воды. В рамках проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что это уже седьмой случай гибели на воде в Белгородской области с начала лета 2024 года.

В Белгородской области ребёнок утонул, купаясь на необорудованном пляже
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