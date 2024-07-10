Следком заинтересовался историей о гибели подростка в Старом Осколе

9 июля стало известно о трагическом происшествии в Белгородской области. В реке Оскол утонул 14-летний подросток. С начала лета это уже седьмой случай гибели на водоёмах в Белгородской области. Подробности сообщили в СУ СК России по Белгородской области.

Сюжет Происшествие