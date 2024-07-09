В Белгородской области ребёнок утонул, купаясь на необорудованном пляже

СМИ сообщают об утонувшем ребёнке в Старом Осколе

Необорудованные места для купания становятся смертельными ловушками даже для самых осторожных отдыхающих. Сегодня стало известно об утонувшем в Старом Осколе ребёнке. Он с компанией отдыхал в месте, не оборудованном для купания. Подробности сообщил местный «9 Канал».