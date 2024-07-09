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Published Сегодня, 14:17

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Updated Сегодня, 14:19

СМИ сообщают об утонувшем ребёнке в Старом Осколе

В Белгородской области ребёнок утонул, купаясь на необорудованном пляже

9 июля 2024, 14:17
Фото: 1MI

СМИ сообщают об утонувшем ребёнке в Старом Осколе

Необорудованные места для купания становятся смертельными ловушками даже для самых осторожных отдыхающих. Сегодня стало известно об утонувшем в Старом Осколе ребёнке. Он с компанией отдыхал в месте, не оборудованном для купания. Подробности сообщил местный «9 Канал».

Сегодня, 9 июля, в Старом Осколе произошла трагедия. В районе садового некоммерческого товарищества «Водник» утонул ребёнок.

Подросток отдыхал с друзьями в месте, которое не было оборудовано для купания. В какой-то момент ребёнок начал тонуть, но друзья не смогли его спасти.

Это уже седьмой случай гибели на воде в Белгородской области. Вечером 5 июля из Везёлки в Белгороде водолазы поисково-спасательной службы вытащили тело утонувшей женщины.

За несколько дней до этого 31-летний мужчина утонул в пруду, когда купался в месте, не оборудованном для купания.

7 июля на пляже в Белгороде мужчина утонул на глазах шестилетнего сына.

«Угроза утонуть уже не так актуальна». Безопасно ли сейчас на пляжах Белгорода?
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