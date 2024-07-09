В Белгородской области ребёнок утонул, купаясь на необорудованном пляже

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Сегодня, 9 июля, в Старом Осколе произошла трагедия. В районе садового некоммерческого товарищества «Водник» утонул ребёнок.
Подросток отдыхал с друзьями в месте, которое не было оборудовано для купания. В какой-то момент ребёнок начал тонуть, но друзья не смогли его спасти.
Это уже седьмой случай гибели на воде в Белгородской области. Вечером 5 июля из Везёлки в Белгороде водолазы поисково-спасательной службы вытащили тело утонувшей женщины.
За несколько дней до этого 31-летний мужчина утонул в пруду, когда купался в месте, не оборудованном для купания.
7 июля на пляже в Белгороде мужчина утонул на глазах шестилетнего сына.