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Updated Сегодня, 15:18

В МЧС рассказали подробности о трагедии с ребёнком в Старом Осколе

В МЧС рассказали подробности о трагедии с ребёнком в Старом Осколе

9 июля 2024, 15:00
Фото: 1MI
Сегодня днём в службу спасения поступило сообщение о том, что в Старом Осколе произошла трагедия на воде. Региональное ведомство по чрезвычайным ситуациям поделилось новыми подробностями.
Сюжет
МЧС

По предварительной информации от МЧС по Белгородской области, на водоёме, не оборудованном для купания, отдыхали двое детей 11 и 15 лет. По какой-то причине старший подросток начал тонуть. К сожалению, спасти его не удалось.

После сигнала на место происшествия выехали водолазы поисково-спасательной службы Старого Оскола, которые впоследствии и обнаружили тело подростка. Все обстоятельства и дальнейшие подробности уточняются.

Подобная трагедия случается уже седьмой раз в Белгородской области с начала лета. Ранее, 7 июля, на пляже в областном центре утонул взрослый мужчина на глазах своего шестилетнего сына.

В Белгородской области ребёнок утонул, купаясь на необорудованном пляже
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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#МЧС#Водолазы#Происшествие#Новости Старого Оскола#Трагедия#Белгород
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