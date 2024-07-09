В МЧС рассказали подробности о трагедии с ребёнком в Старом Осколе

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
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Updated Сегодня, 15:18
По предварительной информации от МЧС по Белгородской области, на водоёме, не оборудованном для купания, отдыхали двое детей 11 и 15 лет. По какой-то причине старший подросток начал тонуть. К сожалению, спасти его не удалось.
После сигнала на место происшествия выехали водолазы поисково-спасательной службы Старого Оскола, которые впоследствии и обнаружили тело подростка. Все обстоятельства и дальнейшие подробности уточняются.
Подобная трагедия случается уже седьмой раз в Белгородской области с начала лета. Ранее, 7 июля, на пляже в областном центре утонул взрослый мужчина на глазах своего шестилетнего сына.