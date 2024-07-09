Сгорела машина и пострадали дома: ВСУ вновь атаковали белгородский муниципалитет

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Как рассказал губернатор, в Шебекино дрон-камикадзе сдетонировал рядом с частным домом. Там выбиты окна, посечены фасад и забор. Также на окраине города в результате прилёта боеприпаса повреждён забор частного дома.
В посёлке Ленинский дрон атаковал легковой автомобиль, вследствие чего машина полностью сгорела.
Ещё два беспилотника нанесли удары по посёлку Красное — в двух частных жилых домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады.
Село Маломихайловка также атаковал дрон-камикадзе. На территории частного дома выбиты окна в хозпостройке. А в селе Муром в результате ещё одной атаки дрона произошло возгорание нежилого здания.