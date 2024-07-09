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Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

ВСУ атаковали пять населённых пунктов Шебекинского округа

Сгорела машина и пострадали дома: ВСУ вновь атаковали белгородский муниципалитет

9 июля 2024, 17:28
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова

ВСУ атаковали пять населённых пунктов Шебекинского округа

О произошедшем сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Предварительно, никто не пострадал. Но есть повреждения.

Как рассказал губернатор, в Шебекино дрон-камикадзе сдетонировал рядом с частным домом. Там выбиты окна, посечены фасад и забор. Также на окраине города в результате прилёта боеприпаса повреждён забор частного дома.

В посёлке Ленинский дрон атаковал легковой автомобиль, вследствие чего машина полностью сгорела.

Ещё два беспилотника нанесли удары по посёлку Красное — в двух частных жилых домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады.

Село Маломихайловка также атаковал дрон-камикадзе. На территории частного дома выбиты окна в хозпостройке. А в селе Муром в результате ещё одной атаки дрона произошло возгорание нежилого здания.

Стало известно о новой атаке дронов на белгородское приграничье
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Дом#Пострадавшие#Происшествие#Белгород#Повреждения#ВСУ#Дрон#Атака
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