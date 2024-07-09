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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Семьи белгородских участников СВО получат выплаты на покупку школьной формы

Семьи белгородских участников СВО получат выплаты на покупку школьной формы

9 июля 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney
В этом году сохраняется мера социальной поддержки для детей участников спецоперации. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, кому нужно будет обратиться в соцзащиту.

Глава региона отметил, что выплата в размере 15 тысяч рублей полагается всем семьям, в которых есть военнослужащий, участвующий в специальной военной операции. Получить сейчас её будет проще тем, кто приобретал школьную форму для ребёнка на социальную выплату в минувшем году. А если мужчина в семье отправился добровольцем за ленточку только в 2024 году, то подавать заявление в соцзащиту всё же придётся.

Обязанность покупки школьной формы также снимут с родителей из приграничья. Это касается жителей Белгорода, Ровеньского и Вейделевского районов, Мелиховского сельского поселения Корочанского района, Белгородского, Волоконовского, Краснояружского и Борисовского районов, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов.

Напомним, что ранее губернатор сообщил о возможном возвращении очного обучения в регионе. Этот вопрос будут решать непосредственно перед началом учебного года, в августе.

Родителям белгородских школьников можно не покупать форму к 1 сентября, но не всем
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Образование#Новости Белгорода#Соцзащита#Школьная форма#Военнослужащие#Белгород#Вячеслав Гладков
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