Семьи белгородских участников СВО получат выплаты на покупку школьной формы

Глава региона отметил, что выплата в размере 15 тысяч рублей полагается всем семьям, в которых есть военнослужащий, участвующий в специальной военной операции. Получить сейчас её будет проще тем, кто приобретал школьную форму для ребёнка на социальную выплату в минувшем году. А если мужчина в семье отправился добровольцем за ленточку только в 2024 году, то подавать заявление в соцзащиту всё же придётся.