Семьи белгородских участников СВО получат выплаты на покупку школьной формы

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Глава региона отметил, что выплата в размере 15 тысяч рублей полагается всем семьям, в которых есть военнослужащий, участвующий в специальной военной операции. Получить сейчас её будет проще тем, кто приобретал школьную форму для ребёнка на социальную выплату в минувшем году. А если мужчина в семье отправился добровольцем за ленточку только в 2024 году, то подавать заявление в соцзащиту всё же придётся.
Обязанность покупки школьной формы также снимут с родителей из приграничья. Это касается жителей Белгорода, Ровеньского и Вейделевского районов, Мелиховского сельского поселения Корочанского района, Белгородского, Волоконовского, Краснояружского и Борисовского районов, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов.
Напомним, что ранее губернатор сообщил о возможном возвращении очного обучения в регионе. Этот вопрос будут решать непосредственно перед началом учебного года, в августе.