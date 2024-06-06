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Published Сегодня, 13:56

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Updated Сегодня, 13:58

На заседании облдумы обсудили изменения в Социальный кодекс Белгородской области

На заседании облдумы обсудили изменения в Социальный кодекс Белгородской области

6 июня 2024, 13:56
Фото: Белгородская облдума
Сегодня на заседании областной Думы одним из главных вопросов для обсуждения стали изменения, которые предлагается внести в региональный Социальный кодекс. Именно в нём указаны основные меры поддержки белгородских многодетных семей.

Министр соцзащиты населения и труда региона Елена Батанова рассказала депутатам, что главные корректировки предусмотрены для статей 63 и 64 кодекса. Разработаны они в свете Указа Президента от 23 января этого года «О мерах социальной поддержки многодетных семей».

С 1992 года вопросы соцподдержки многодетных семей относились к компетенции субъектов РФ, но единого подхода к определению статуса многодетной семьи не было. 23 января 2024 года подписан новый Указ Президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Документом установлен бессрочный статус многодетной семьи, общий для всех субъектов Российской Федерации: это семья, имеющая трёх и более детей.

«Также Указ определяет категорию многодетных семей, которым предоставляются меры социальной поддержки; приводит перечень мер поддержки, которые гарантируются в соответствии с законодательством РФ, а также перечень мер социальной поддержки, которые рекомендовано установить субъектам РФ», — добавила Елена Батанова.

Фото: Белгородская облдума

Законопроект, рассмотренный на заседании облдумы, призван соотнести положения Социального кодекса региона с изложенными в Указе.

В том числе в дополнение к действующим мерам поддержки в Социальный кодекс включается положение о бесплатном обеспечении детей в возрасте до 6 лет лекарственными средствами (сейчас мера предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области). А также, в дополнение к уже действующей мере по обеспечению формой первоклассников, с 1 июня 2025 года вводится предоставление ежегодной компенсации расходов на приобретение школьной и спортивной формы не только для первоклассников, но и для всех учеников школ, воспитывающихся в многодетных семьях. Помимо этого предлагается исключить ограничение по частоте посещения многодетными семьями музеев, парков и выставок (сейчас бесплатное посещение возможно один раз в месяц).

Кроме того, бесплатное питание обучающихся из многодетных семей запланировано не только в общеобразовательных, но и в профессиональных организациях, что ранее в кодексе не указывалось.

Часть региональных мер поддержки продолжит действовать без изменений. Это относится, например, к ежемесячной компенсации в размере 50% от оплаты за коммунальные услуги.

Депутаты единогласно проголосовали за предложенные поправки.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Коммунальные услуги#Законопроект#Многодетные семьи#Музеи#Соцподдержка#Школьная форма#Белгород#Парки#Социальный кодекс#Лекарственные средства#Бесплатное питание
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