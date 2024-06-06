На заседании облдумы обсудили изменения в Социальный кодекс Белгородской области

В том числе в дополнение к действующим мерам поддержки в Социальный кодекс включается положение о бесплатном обеспечении детей в возрасте до 6 лет лекарственными средствами (сейчас мера предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области). А также, в дополнение к уже действующей мере по обеспечению формой первоклассников, с 1 июня 2025 года вводится предоставление ежегодной компенсации расходов на приобретение школьной и спортивной формы не только для первоклассников, но и для всех учеников школ, воспитывающихся в многодетных семьях. Помимо этого предлагается исключить ограничение по частоте посещения многодетными семьями музеев, парков и выставок (сейчас бесплатное посещение возможно один раз в месяц).