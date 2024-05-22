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900 белгородских семей получили от 10 до 20 тыс. рублей

900 белгородских семей получили от 10 до 20 тыс. рублей

22 мая 2024, 13:46
Фото: 1MI
Средства получили супружеские пары к юбилеям совместной жизни, сообщает правительство Белгородской области.

В 2024 году 901 супружеская пара в регионе получила денежную выплату к юбилею совместной жизни. 815 семей отметили 50-летие совместной жизни, 83 семьи — 60 лет совместной жизни, ещё три пары — 70 лет совместной жизни.

Отметим, что выплаты семьям в связи с юбилеем предоставляют в области с 1 января 2022 года. За 50 лет пары получают по 10 тыс. рублей, за 60 лет — 15 тыс. рублей, за 70 — 20 тыс. рублей.

Известно, что за четыре месяца 2024 года ЗАГС организовал 449 юбилейных свадебных торжеств для супругов, отметивших 50-летие. Ещё 44 поздравления были организованы для пар, с даты свадьбы которых прошло 60 лет.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Юбилей#Новости Белгорода#Белгород#Свадьбы
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