900 белгородских семей получили от 10 до 20 тыс. рублей

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В 2024 году 901 супружеская пара в регионе получила денежную выплату к юбилею совместной жизни. 815 семей отметили 50-летие совместной жизни, 83 семьи — 60 лет совместной жизни, ещё три пары — 70 лет совместной жизни.
Отметим, что выплаты семьям в связи с юбилеем предоставляют в области с 1 января 2022 года. За 50 лет пары получают по 10 тыс. рублей, за 60 лет — 15 тыс. рублей, за 70 — 20 тыс. рублей.
Известно, что за четыре месяца 2024 года ЗАГС организовал 449 юбилейных свадебных торжеств для супругов, отметивших 50-летие. Ещё 44 поздравления были организованы для пар, с даты свадьбы которых прошло 60 лет.