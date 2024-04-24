В магию красивой даты в апреле поверили более 100 белгородских пар

По результатам исследования, после свадьбы белгородки начинают тратить меньше денег на подарок любимому 14 февраля. Средний бюджет подарков составляет 4200 рублей для жён, около 4000 рублей — для девушек. Женщины же готовы потратить 2800 рублей на подарок мужу и 3100 рублей — парню.