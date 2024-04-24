В магию красивой даты в апреле поверили более 100 белгородских пар

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В Белгородской области в красивую дату 24.04.2024 заключит брак 131 пара. Больше всего свадеб сыграют в Белгородском районе — 34, в Белгороде — 29, в Старооскольском городском округе — 19.
Управление ЗАГС Белгородской области отмечает, что на красивые даты выпадает больше свадеб, чем в обычные дни.
В минувшую красивую дату — 04.04.2024 — в брак вступили 37 пар в Белгородской области. 16 браков заключено в Белгороде, ещё шесть — в Старооскольском горокруге.
Красивыми в этом году будут считаться ещё следующие даты:
По результатам исследования, после свадьбы белгородки начинают тратить меньше денег на подарок любимому 14 февраля. Средний бюджет подарков составляет 4200 рублей для жён, около 4000 рублей — для девушек. Женщины же готовы потратить 2800 рублей на подарок мужу и 3100 рублей — парню.