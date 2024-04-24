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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Свадьба

В магию красивой даты в апреле поверили более 100 белгородских пар

24 апреля 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney
Свадьба

131 белгородская пара сыграет свадьбу 24.04.2024

Больше всего браков будет зарегистрировано в Белгородском районе и Белгороде, сообщили в региональном ЗАГСе. Традиционно в красивые даты свадьбы играют чаще.

В Белгородской области в красивую дату 24.04.2024 заключит брак 131 пара. Больше всего свадеб сыграют в Белгородском районе — 34, в Белгороде — 29, в Старооскольском городском округе — 19.

Управление ЗАГС Белгородской области отмечает, что на красивые даты выпадает больше свадеб, чем в обычные дни.

В минувшую красивую дату — 04.04.2024 — в брак вступили 37 пар в Белгородской области. 16 браков заключено в Белгороде, ещё шесть — в Старооскольском горокруге.

Красивыми в этом году будут считаться ещё следующие даты:

  • 24.05.24 — пятница;
  • 24.07.24 — среда;
  • 24.08.24 — суббота;
  • 24.09.24 — вторник;
  • 24.10.24 — четверг;
  • 24.12.24 — вторник.

По результатам исследования, после свадьбы белгородки начинают тратить меньше денег на подарок любимому 14 февраля. Средний бюджет подарков составляет 4200 рублей для жён, около 4000 рублей — для девушек. Женщины же готовы потратить 2800 рублей на подарок мужу и 3100 рублей — парню.

Магия зеркальной даты: сколько пар решили сыграть свадьбу 24 февраля?
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