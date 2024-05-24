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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Жителям белгородского приграничья начали выплачивать по 10 тысяч рублей

Семь тысяч грайворонцев получили по 10 тысяч рублей

24 мая 2024, 06:53
Фото: Изображение Midjourney

Жителям белгородского приграничья начали выплачивать по 10 тысяч рублей

В Грайворонском округе начал работать штаб по восстановлению. Уже 7 тысяч получили компенсацию получили денежную компенсацию, сообщает Вячеслав Гладков.

В Грайворонском округе начал работать штаб по восстановлению. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

Областной штаб находится в Головчино, а муниципальный — в Грайвороне. Штаб в Головчино функционирует по вторникам и пятницам с 15 часов. Представители областных министерств стараются оперативно отвечать на вопросы, с которыми обращаются жители. Эти вопросы касаются сроков и порядка восстановления жилья, а также получения единовременных выплат.

Уже 7 тысяч жителей Грайворонского округа получили положенную десятитысячную компенсацию. Отмечается, что эта работа будет продолжаться. Гладков сказал, что все, у кого возникают вопросы, могут обращаться в штабы для получения достоверной информации.

Ранее говорилось, что за один день комиссия приняла на рассмотрение 19 заявлений.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Белгородский район#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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