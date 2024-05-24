Семь тысяч грайворонцев получили по 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
В Грайворонском округе начал работать штаб по восстановлению. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.
Областной штаб находится в Головчино, а муниципальный — в Грайвороне. Штаб в Головчино функционирует по вторникам и пятницам с 15 часов. Представители областных министерств стараются оперативно отвечать на вопросы, с которыми обращаются жители. Эти вопросы касаются сроков и порядка восстановления жилья, а также получения единовременных выплат.
Уже 7 тысяч жителей Грайворонского округа получили положенную десятитысячную компенсацию. Отмечается, что эта работа будет продолжаться. Гладков сказал, что все, у кого возникают вопросы, могут обращаться в штабы для получения достоверной информации.
Ранее говорилось, что за один день комиссия приняла на рассмотрение 19 заявлений.