Семь тысяч грайворонцев получили по 10 тысяч рублей

Областной штаб находится в Головчино, а муниципальный — в Грайвороне. Штаб в Головчино функционирует по вторникам и пятницам с 15 часов. Представители областных министерств стараются оперативно отвечать на вопросы, с которыми обращаются жители. Эти вопросы касаются сроков и порядка восстановления жилья, а также получения единовременных выплат.