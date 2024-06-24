За день ранено девять белгородцев, но планы на очное обучение остаются в силе

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
Утром 24 июня ВСУ атаковали Грайворон. В результате обстрела пострадали три мирных жителя. Двух женщин с осколочными ранениями ног и рук, а также 19-летнего парня с осколочными ранениями ног доставили в местную ЦРБ. Состояние пострадавших оценивалось как средней степени тяжести.
Через некоторое время ВСУ атаковали село Муром в Шебекинском горокруге. Дрон-камикадзе ударил по ехавшему авто — ранен мужчина. У пострадавшего — сотрясение мозга, множественные осколочные ранения рук и ног.
При повторном обстреле Грайворона пострадали пятеро мирных жителей. Среди них трое мужчин и две женщины. Женщину с осколочными ранениями отвезли в горбольницу № 2 Белгорода. Ещё одного пострадавшего прооперировали в Грайворонской ЦРБ. Двое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, от госпитализации пострадавшие отказались.
В результате двух обстрелов, произошедших в Грайвороне, повреждены восемь частных домов и два гаража, а также автотранспортное предприятие и коммерческий объект. Пострадали четыре автомобиля.
Кроме того, повреждена линия электропередачи, электроснабжение было временно нарушено в сёлах Доброе, Доброивановка, Замостье, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и в хуторе Тополи.
Губернатор Вячеслав Гладков считает, что в половине города Белгорода можно будет частично вернуться к очному образованию. Чиновники проведут проверку школ на наличие укрытий и медицинских аптечек, а также оценят состояние защиты цокольных этажей и оконных проёмов. Работников школ проверят на знание навыков оказания первой помощи. С детьми проведут занятия по безопасности, включая оказание первой психологической помощи.
Выход детей в школу будет возможен только при наличии письменного согласия родителей и педагогов. Для некоторых муниципалитетов снимут обязательное требование носить школьную форму.
Кроме того, у белгородских школьников появится возможность учиться очно во вторую смену в безопасных районах. Детей из опасных районов намерены подвозить в школы, которые находятся подальше от границы.
В ноябре 2023 года правительство РФ опубликовало постановление, согласно которому средний индекс повышения ЖКУ в Белгородской области составит 11% с 1 июля по 31 декабря. Максимальный индекс повышения стоимости тарифов — 14%.
На сегодняшний день изменения приняты по всем тарифам, кроме газа. Цены обсудят на коллегии 26 июня.