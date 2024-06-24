За день ранено девять белгородцев, но планы на очное обучение остаются в силе

Сегодня, 24 июня, Грайворон несколько раз попадал под обстрел, удар пришёлся и по селу Муром. В результате атак ВСУ пострадало девять человек. Тем временем власти обсуждают возможность возвращения школьников на очное обучение и объясняют повышение цен на ЖКУ с 1 июля.

Девять раненых за сутки Белгородские дети вернутся в школы? Услуги ЖКХ подорожают