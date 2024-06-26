Родителям белгородских школьников можно не покупать форму к 1 сентября, но не всем

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Детям из приграничных районов покупать школьную форму не нужно, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Это относится к жителям Белгорода, Ровеньского и Вейделевского районов, Мелиховского сельского поселения Корочанского района, Белгородского, Волоконовского, Краснояружского и Борисовского районов, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов.
Мы готовимся к очному образованию, надеемся, что оперативная обстановка поможет, но ситуация может быть разной, не будем вгонять родителей в дополнительные траты.
Вячеслав Гладков
Окончательное решение по формату обучения будут принимать в конце августа.
Напомним, на последнем оперативном совещании Белгородской области чиновники обсудили разные возможные меры обеспечения безопасности детей из опасных районов, в том числе власти намерены организовать подвоз в школы, которые находятся подальше от границы.