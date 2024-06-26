Родителям белгородских школьников можно не покупать форму к 1 сентября, но не всем

Гладков ответил на вопрос белгородцев о покупке школьной формы к 1 сентября

Недавно стало известно, что в Белгороде и в некоторых районов с 1 сентября могут вернуться к очному обучению. Губернатор Вячеслав Гладков ответил на вопрос, нужно ли покупать школьную форму.