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Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Школьники

Родителям белгородских школьников можно не покупать форму к 1 сентября, но не всем

26 июня 2024, 07:15
Фото: Изображение Midjourney
Школьники

Гладков ответил на вопрос белгородцев о покупке школьной формы к 1 сентября

Недавно стало известно, что в Белгороде и в некоторых районов с 1 сентября могут вернуться к очному обучению. Губернатор Вячеслав Гладков ответил на вопрос, нужно ли покупать школьную форму.

Детям из приграничных районов покупать школьную форму не нужно, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Это относится к жителям Белгорода, Ровеньского и Вейделевского районов, Мелиховского сельского поселения Корочанского района, Белгородского, Волоконовского, Краснояружского и Борисовского районов, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов.

Мы готовимся к очному образованию, надеемся, что оперативная обстановка поможет, но ситуация может быть разной, не будем вгонять родителей в дополнительные траты.
Вячеслав Гладков

Окончательное решение по формату обучения будут принимать в конце августа.

Напомним, на последнем оперативном совещании Белгородской области чиновники обсудили разные возможные меры обеспечения безопасности детей из опасных районов, в том числе власти намерены организовать подвоз в школы, которые находятся подальше от границы.

«В центре дети, а на Харгоре — нет?» Белгородцы — о выходе детей на очное обучение
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Родители#Новости Белгорода#Школьная форма#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье
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