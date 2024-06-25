Гладков о слухах по организации обучения в Белгороде: «Не нагоняйте панику»

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Белгородцев взволновала новость о возможном возвращении к очному обучению с 1 сентября. Однако вопросы по организации уроков остались.
«Прошла информация о том, что со следующего учебного года дети Харгоры учиться будут удалённо, а в центре — очно. Вопрос: а как быть, если ребёнок живёт на Харгоре, а учится в центре, или наоборот: живёт в Северном, а учится в „Алгоритме успеха“? Откуда такое разделение? И что, в центр не может прилететь?» — поинтересовалась белгородка. Она же попросила не «сеять панику» в непростое время.
Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что никакой паники нет. Сейчас в регионе рассматривают три варианта организации обучения с 1 сентября.
Первый вариант — очное обучение. Оно возможно, если обстановка нормализуется.
Второй вариант — дистант. Он останется, если напряжённая обстановка сохранится.
Третий вариант — комбинированный. В этом случае решение примут исходя из совокупности факторов, но основной из них — дальность полёта ракет противника, чтобы не подвергать риску жизнь и здоровье детей.
Такого не может быть, чтобы из одной школы переходили только в другую. Поэтому всё будем делать организованно. Просьба не нагонять панику друг на друга. Спокойно вместе с другими родителями, администрацией школ, управлением образования вернуться к вопросу: кто готов идти на очное обучение, кто не готов.
Вячеслав Гладков
По словам губернатора, от родителей потребуются письменные решения. Вопрос также согласуют с учителями.
Напомним, что учебный год 2023-2024 тоже начинался в очном формате. Однако после усилившихся обстрелов школы Белгорода, Яковлевского горокруга, приграничья вернулись к дистанту.