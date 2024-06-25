Гладков о слухах по организации обучения в Белгороде: «Не нагоняйте панику»

«Прошла информация о том, что со следующего учебного года дети Харгоры учиться будут удалённо, а в центре — очно. Вопрос: а как быть, если ребёнок живёт на Харгоре, а учится в центре, или наоборот: живёт в Северном, а учится в „Алгоритме успеха“? Откуда такое разделение? И что, в центр не может прилететь?» — поинтересовалась белгородка. Она же попросила не «сеять панику» в непростое время.