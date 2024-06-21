«Обстановка сложная, но готовимся к очному»: Гладков — об обучении детей с 1 сентября

Вместе с тем глава региона согласился, что обстановка сейчас «крайне сложная». В связи с этим окончательное решение по работе школ и детсадов будет зависеть от оперативной обстановки. Вопрос по формату обучения ещё обсудят с педагогами и родителями детсадовцев и школьников.