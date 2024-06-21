«Обстановка сложная, но готовимся к очному»: Гладков — об обучении детей с 1 сентября

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
С 1 сентября в Белгородской области планируют возобновить очное обучение. Об этом накануне заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Вместе с тем глава региона согласился, что обстановка сейчас «крайне сложная». В связи с этим окончательное решение по работе школ и детсадов будет зависеть от оперативной обстановки. Вопрос по формату обучения ещё обсудят с педагогами и родителями детсадовцев и школьников.
Рисковать жизнями никто не собирается, но мы понимаем: прямое, живое общение учителей и детей должно быть. Остальное будем решать вместе. Уверен, что со всеми проблемами мы справимся.
Вячеслав Гладков
Очное обучение возобновляли и с 1 сентября 2023 года. Однако спустя время из-за усилившихся обстрелов в Белгороде, Яковлевском горокруге, приграничных районах и частично в Корочанском районе пришлось вернуться к дистанту.
Детсады в Белгороде сейчас работают далеко не все и только в режиме дежурных групп. Родители дошкольников не раз просили ослабить ограничения, однако пока таких планов нет.