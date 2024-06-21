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Published Сегодня, 06:57

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Updated Сегодня, 06:59

Школа

«Обстановка сложная, но готовимся к очному»: Гладков — об обучении детей с 1 сентября

21 июня 2024, 06:57
Фото: Изображение Midjourney
Школа

В Белгородской области планируют возобновить очное обучение

Окончательное решение будет зависеть от оперативной обстановки, но планы на возобновление очного обучения сохраняются. По словам губернатора, вопрос ещё обсудят с учителями и родителями школьников.
Сюжет
Школы

С 1 сентября в Белгородской области планируют возобновить очное обучение. Об этом накануне заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Вместе с тем глава региона согласился, что обстановка сейчас «крайне сложная». В связи с этим окончательное решение по работе школ и детсадов будет зависеть от оперативной обстановки. Вопрос по формату обучения ещё обсудят с педагогами и родителями детсадовцев и школьников.

Рисковать жизнями никто не собирается, но мы понимаем: прямое, живое общение учителей и детей должно быть. Остальное будем решать вместе. Уверен, что со всеми проблемами мы справимся.
Вячеслав Гладков

Очное обучение возобновляли и с 1 сентября 2023 года. Однако спустя время из-за усилившихся обстрелов в Белгороде, Яковлевском горокруге, приграничных районах и частично в Корочанском районе пришлось вернуться к дистанту.

Детсады в Белгороде сейчас работают далеко не все и только в режиме дежурных групп. Родители дошкольников не раз просили ослабить ограничения, однако пока таких планов нет.

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#Общество#Белгородская область#Образование#Школы#Новости Белгорода#1 сентября#Детсады#Белгород#Вячеслав Гладков#Очное обучение
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