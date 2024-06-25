«В центре дети, а на Харгоре — нет?» Белгородцы — о выходе детей на очное обучение

24 июня на оперативном совещании правительства Белгородской области в очередной раз подняли тему возобновления очного обучения детей в регионе с нового учебного года. В частности, вопрос об открытии для учащихся школ в центре города. На официальной странице губернатора Вячеслава Гладкова родители школьников стали задавать вопросы, как собираются организовывать обучение.