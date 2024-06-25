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Школьники

«В центре дети, а на Харгоре — нет?» Белгородцы — о выходе детей на очное обучение

25 июня 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney
Школьники

Белгородцы требуют объяснить, как власти планируют организовать очное обучение

На оперсовещании накануне подняли тему выхода на очное обучение с 1 сентября 2024 года. Родители школьников стали задавать вопросы. На некоторых из них ответила глава администрации Белгородского района Анна Куташова.

24 июня на оперативном совещании правительства Белгородской области в очередной раз подняли тему возобновления очного обучения детей в регионе с нового учебного года. В частности, вопрос об открытии для учащихся школ в центре города. На официальной странице губернатора Вячеслава Гладкова родители школьников стали задавать вопросы, как собираются организовывать обучение.

«А как быть, если ребёнок живёт на Харгоре, а учится в центре или наоборот: живёт в Северном, а учится в „Алгоритме успеха“? Откуда такое разделение? И что, в центр не может прилететь? Как показывают события 30 декабря — может. Сейчас родители массово из школ на Харгоре начнут переводить детей в центр,» — пишет Татьяна.

В комментариях начали появляться похожие вопросы от других пользователей.

«Ну и какие школы с 1 сентября, когда повреждения получил дом, находящийся в пяти метрах от школы?» — написала Виктория.

«Если собираетесь открывать школы, то открывайте везде: и центр, и Харгору. Если не собираетесь, пусть все школы будут закрыты. В центре города дети, а на Харгоре не дети? На данный момент у меня нет интернета дома, нет компьютера. Я не знаю, уважаемый Вячеслав Владимирович, как ребёнок-первоклассник вообще начнёт занятие!» — возмутилась жительница.

«Такая обстановка, а Вы школы и кружки собираетесь открывать. Ну какая может быть школа?! Бахают каждый день,» — высказалась другая белгородка.

Глава администрации Белгородского района Анна Куташова ответила в комментариях и пояснила, что окончательное решение о формате обучения будет принято оперативным штабом. Никаких других разъяснений чиновники обеспокоенным родителям пока не дали.

Напомним, что к очному обучению планируют вернуться с 1 сентября 2024 года. Стало известно, что белгородским школьникам могут предложить учиться во вторую смену в безопасных районах, а детям из опасных районов организуют подвоз в школы, которые находятся подальше от границы.

«Частично очное обучение можем начать»: что ждёт школьников Белгородской области?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Школьники#Дети#Образование#Родители#Новости Белгорода#Учебный год#Белгород#Вячеслав Гладков#Очное обучение
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