bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

ВСУ ударили по пяти населённым пунктам в Шебекинском горокруге

ВСУ второй раз с утра атаковали белгородское приграничье: что известно о разрушениях

8 июля 2024, 12:17
Фото: 1MI

ВСУ ударили по пяти населённым пунктам в Шебекинском горокруге

Разрушения есть в квартирах и частных домах, в здании соцобъекта. После атак загорелась сухая трава, также повреждена ЛЭП. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ 8 июля второй раз с утра атаковали Шебекинский горокруг. Последствия есть в пяти населённых пунктах.

В Шебекино FPV-дрон атаковал частный дом. Повреждены кровля и забор. Ещё один дом пострадал в Ржевке. Кроме того, после атаки дрона там загорелась сухая трава.

При тех же обстоятельствах пожар произошёл и в Вознесеновке. Кроме того, в результате удара дрона-камикадзе повреждена линия электропередачи.

Муром ВСУ и обстреляли, и атаковали беспилотниками. Разрушения есть в девяти квартирах МКД и в шести частных домах. Также под удар попали соцобъект и административное здание.

В Красном после обстрела пострадали два частных дома, линии газо- и электроснабжения. Ещё один дом повреждён после атаки беспилотника.

Напомним, что утром под удар попали Ржевка и Вознесеновка. Пострадали трое мирных жителей. Двое мужчин были в авто, когда машина наехала на взрывоопасный предмет. Ещё один пострадавший — водитель пассажирского автобуса.

Помимо этого, под удар попало Никольское в Белгородском районе. Погиб мирный житель, ранены как минимум трое.

Под Белгородом после атаки ВСУ погиб мужчина: раненых трое, но может быть больше
Узнать подробнее
Читайте также:
Авто наехало на взрывоопасный предмет в белгородском приграничье, есть раненыеВСУ обстреляли неприграничный район Белгородской области, есть разрушенияПри атаке БПЛА на авто белгородцев пострадали четверо, один из них — ребёнок
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Муром#Красное#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Ржевка#Приграничье#Вознесеновка#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
Подпишитесь
Гладков рассказал о последствиях удара ВСУ по Белгороду
Сегодня, 14:47
Что Гладков и помощник президента Дюмин говорили на встрече о Белгородской области?
Сегодня, 12:55
«Сидим тут, как в Донецке». Жители Козинки рассказали о ситуации в Грайвороне
Сегодня, 14:09
Минобороны: ВСУ атаковали Белгородскую область токсичными химикатами
Сегодня, 14:08
Число погибших после атаки ВСУ под Белгородом увеличилось, раненых тоже стало больше
Сегодня, 13:59
Мизулина потребовала проверить треш-блогера трансгендера из Белгородской области
Сегодня, 15:07