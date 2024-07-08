ВСУ второй раз с утра атаковали белгородское приграничье: что известно о разрушениях

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
ВСУ 8 июля второй раз с утра атаковали Шебекинский горокруг. Последствия есть в пяти населённых пунктах.
В Шебекино FPV-дрон атаковал частный дом. Повреждены кровля и забор. Ещё один дом пострадал в Ржевке. Кроме того, после атаки дрона там загорелась сухая трава.
При тех же обстоятельствах пожар произошёл и в Вознесеновке. Кроме того, в результате удара дрона-камикадзе повреждена линия электропередачи.
Муром ВСУ и обстреляли, и атаковали беспилотниками. Разрушения есть в девяти квартирах МКД и в шести частных домах. Также под удар попали соцобъект и административное здание.
В Красном после обстрела пострадали два частных дома, линии газо- и электроснабжения. Ещё один дом повреждён после атаки беспилотника.
Напомним, что утром под удар попали Ржевка и Вознесеновка. Пострадали трое мирных жителей. Двое мужчин были в авто, когда машина наехала на взрывоопасный предмет. Ещё один пострадавший — водитель пассажирского автобуса.
Помимо этого, под удар попало Никольское в Белгородском районе. Погиб мирный житель, ранены как минимум трое.