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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Мирный житель погиб под Белгородом после атаки ВСУ

Под Белгородом после атаки ВСУ погиб мужчина: раненых трое, но может быть больше

8 июля 2024, 10:52
Фото: 1MI

Мирный житель погиб под Белгородом после атаки ВСУ

Прямое попадание было в коммерческий объект, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Мужчина скончался до приезда медиков. Уже известно о троих раненых, двое из них пока без сознания. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших может быть больше.

ВСУ атаковали Белгородский район 8 июля. Было прямое попадание в один из коммерческих объектов в Никольском.

Погиб мужчина. Он скончался от полученных ран до приезда медиков. Пострадали ещё три человека. Сейчас их везут в больницу. Двое раненых пока без сознания.

Губернатор утверждает, что пострадавших может быть больше. Информация уточняется.

Добавим, что в Белгороде и Белгородском районе с утра дважды объявляли ракетную опасность.

Утром также стало известно о ещё троих раненых мирных жителях. Пострадали двое сотрудников предприятия: они были в служебном авто, когда машина наехала на взрывоопасный предмет. Кроме того, ранен водитель автобуса. Оба происшествия случились в Шебекинском горокруге.

Авто наехало на взрывоопасный предмет в белгородском приграничье, есть раненые
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