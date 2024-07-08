Под Белгородом после атаки ВСУ погиб мужчина: раненых трое, но может быть больше

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
ВСУ атаковали Белгородский район 8 июля. Было прямое попадание в один из коммерческих объектов в Никольском.
Погиб мужчина. Он скончался от полученных ран до приезда медиков. Пострадали ещё три человека. Сейчас их везут в больницу. Двое раненых пока без сознания.
Губернатор утверждает, что пострадавших может быть больше. Информация уточняется.
Добавим, что в Белгороде и Белгородском районе с утра дважды объявляли ракетную опасность.
Утром также стало известно о ещё троих раненых мирных жителях. Пострадали двое сотрудников предприятия: они были в служебном авто, когда машина наехала на взрывоопасный предмет. Кроме того, ранен водитель автобуса. Оба происшествия случились в Шебекинском горокруге.