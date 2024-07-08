Под Белгородом после атаки ВСУ погиб мужчина: раненых трое, но может быть больше

Мирный житель погиб под Белгородом после атаки ВСУ

Прямое попадание было в коммерческий объект, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Мужчина скончался до приезда медиков. Уже известно о троих раненых, двое из них пока без сознания. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших может быть больше.