ВСУ обстреляли неприграничный район Белгородской области, есть разрушения

В Шебекинском городском округе пострадали восемь человек. Во время обстрела города ранены шесть сотрудников с/х предприятия. Трое из них обратились за медицинской помощью. Ещё два мирных жителя пострадали в результате атак дронов-камикадзе. Шестеро остаются в больнице, двоих отпустили на амбулаторное лечение. Повреждены восемь частных домов, два автомобиля, трактор и сельскохозяйственное предприятие. Также пострадала линия газоснабжения.