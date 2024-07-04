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Published Сегодня, 08:06

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Последствия атаки ВСУ на неприграничный Новооскольский горокруг

ВСУ обстреляли неприграничный район Белгородской области, есть разрушения

4 июля 2024, 08:06
Фото: Telegram-канал «Новый Оскол online»
Последствия атаки ВСУ на неприграничный Новооскольский горокруг

Белгород и семь районов попали под удар ВСУ, есть погибший и раненые

Вчера ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область. Погиб боец самообороны, ранено ещё 13 человек. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своей ежедневной сводке.
Сюжет
Обстрел

В среду, 3 июля, Белгородская область вновь оказалась под ударом со стороны ВСУ. Один человек погиб, ещё 13 ранены. Также есть разрушения — в том числе в неприграничном районе.

Накануне БПЛА атаковали три села в Борисовском районе. Погиб боец самообороны. Парень скончался на месте от полученных ран до приезда бригады скорой помощи. Ещё один боец получил ранения и был госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода. Повреждены частный дом, надворная постройка, автомобиль, ангар и недействующий коммерческий объект.

В Грайворонском городском округе пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Трое попали в городскую больницу № 2 Белгорода, 16-летний парень — в детскую областную клиническую больницу. В результате атак повреждены три частных дома, надворная постройка, три авто, КамАЗ, три единицы спецтехники на территории сельхозпредприятия и линия электроснабжения.

По словам губернатора, под обстрел попал и неприграничный Новооскольский горокруг, а именно село Солонец-Поляна. По нему выпустили четыре боеприпаса. Повреждены десять частных домов, семь автомобилей, два административных здания и линия газоснабжения.

В Шебекинском городском округе пострадали восемь человек. Во время обстрела города ранены шесть сотрудников с/х предприятия. Трое из них обратились за медицинской помощью. Ещё два мирных жителя пострадали в результате атак дронов-камикадзе. Шестеро остаются в больнице, двоих отпустили на амбулаторное лечение. Повреждены восемь частных домов, два автомобиля, трактор и сельскохозяйственное предприятие. Также пострадала линия газоснабжения.

В Краснояружском районе повреждён инфраструктурный объект связи. Волоконовский район дважды попал под обстрел, но обошлось без последствий.

Кроме того, под обстрелами накануне были столица региона и Белгородский район.

Напомним, сегодня ВСУ атаковали спальный район Белгорода с помощью беспилотника. Из-за этого на Харгоре частично перекрыли улицу.

Четверо мирных жителей пострадали от атак ВСУ в Белгородской области
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