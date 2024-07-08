Поле в Белгородской области загорелось после сброса взрывного устройства с БПЛА

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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ВСУ 7 июля атаковали семь приграничных районов Белгородской области. Есть последствия.
В Борисовском районе загорелось с/х поле. На него сбросили взрывное устройство с беспилотника. Происшествие случилось в районе села Байцуры.
В Белгородском районе разрушения в результате обстрелов и атак беспилотников есть в двух частных домах и гараже. Также повреждён один автомобиль.
Разрушения есть ещё в двух домах в Шебекинском горокруге. Также там повреждены два легковых автомобиля и комбайн. Соцобъект и одна машина пострадали от обстрелов и атак БПЛА в Грайворонском горокруге.
Также под удар накануне попали Валуйский горокруг, Волоконовский и Краснояружский районы. Однако в этом случае последствий на земле нет, говорится в оперативной сводке.
Губернатор Вячеслав Гладков ранее заявил, что ВСУ сознательно поджигают сельхозтехнику, которая выходит работать в поля.