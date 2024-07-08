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Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

ВСУ атаковали семь районов в белгородском приграничье

Поле в Белгородской области загорелось после сброса взрывного устройства с БПЛА

8 июля 2024, 06:45
Фото: 1MI

ВСУ атаковали семь районов в белгородском приграничье

За сутки повреждены частные дома, машины, соцобъект. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ 7 июля атаковали семь приграничных районов Белгородской области. Есть последствия.

В Борисовском районе загорелось с/х поле. На него сбросили взрывное устройство с беспилотника. Происшествие случилось в районе села Байцуры.

В Белгородском районе разрушения в результате обстрелов и атак беспилотников есть в двух частных домах и гараже. Также повреждён один автомобиль.

Разрушения есть ещё в двух домах в Шебекинском горокруге. Также там повреждены два легковых автомобиля и комбайн. Соцобъект и одна машина пострадали от обстрелов и атак БПЛА в Грайворонском горокруге.

Также под удар накануне попали Валуйский горокруг, Волоконовский и Краснояружский районы. Однако в этом случае последствий на земле нет, говорится в оперативной сводке.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее заявил, что ВСУ сознательно поджигают сельхозтехнику, которая выходит работать в поля.

Гладков: ВСУ намерено поджигают технику аграриев в полях
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