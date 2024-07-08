Гладков: ВСУ намерено поджигают технику аграриев в полях

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:38
Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ сознательно поджигает сельскохозяйственные предприятия и технику, которая выходит в поля на сбор урожая. Приезжающая спасательная техника попадает под повторный удар.
В спецтехнике губернатор предлагает хранить больше огнетушителей и других инструментов для тушения огня. А также следить за тем, чтобы у человека в поле была связь с другими людьми на предприятиях.
В связи с атаками глава регионального правительства предлагает усилить работу по опашке полей в ближайшее время там, где это возможно и необходимо.
За этим Вячеслав Гладков поручил проследить министру сельского хозяйства Андрею Антоненко и заместителю губернатора Сергею Дядькину.
Напомним, что вчера под атаку FPV-дрона попали комбайн и легковой автомобиль на территории одного из сельхозпредприятий Шебекинского округа.