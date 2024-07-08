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Гладков: ВСУ намерено поджигают технику аграриев в полях

Гладков: ВСУ намерено поджигают технику аграриев в полях

8 июля 2024, 06:29
Фото: Изображение Midjourney
Вячеслав Гладков рассказал на оперативном совещании правительства о том, что ВСУ намеренно поджигают сельскохозяйственную технику, выезжающую в поля на сбор урожая. Губернатор предложил усилить работу по опашке полей в тех местах, где это возможно и необходимо.
Сюжет
ВСУ

Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ сознательно поджигает сельскохозяйственные предприятия и технику, которая выходит в поля на сбор урожая. Приезжающая спасательная техника попадает под повторный удар.

В спецтехнике губернатор предлагает хранить больше огнетушителей и других инструментов для тушения огня. А также следить за тем, чтобы у человека в поле была связь с другими людьми на предприятиях.

В связи с атаками глава регионального правительства предлагает усилить работу по опашке полей в ближайшее время там, где это возможно и необходимо.

За этим Вячеслав Гладков поручил проследить министру сельского хозяйства Андрею Антоненко и заместителю губернатора Сергею Дядькину.

Напомним, что вчера под атаку FPV-дрона попали комбайн и легковой автомобиль на территории одного из сельхозпредприятий Шебекинского округа.

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#Алёна Мальцева#Происшествия#Поджог#Урожай#Заместитель губернатора#Вячеслав Гладков#ВСУ#Министр сельского хозяйства#Андрей Антоненко#Сельскохозяйственная техника#Атаки#Огнетушители
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