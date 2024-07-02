Участник «игры» после двухнедельного запоя: в Белгороде раскрыли тайну голого мужчины

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли на место и задержали мужчину. Им оказался 33-летний местный житель. В ходе беседы с горожанами и полицейскими мужчина вёл себя спокойно и отвечал на все вопросы. Он объяснил, что считает себя участником некой игры. Также он рассказал, что незадолго до этого около двух недель употреблял алкогольные напитки.