Участник «игры» после двухнедельного запоя: в Белгороде раскрыли тайну голого мужчины

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Ночью 1 июля жители Белгорода стали свидетелями необычного происшествия. По улицам города ходил обнажённый мужчина. В УМВД России по Белгороду поступило несколько сообщений о нём.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли на место и задержали мужчину. Им оказался 33-летний местный житель. В ходе беседы с горожанами и полицейскими мужчина вёл себя спокойно и отвечал на все вопросы. Он объяснил, что считает себя участником некой игры. Также он рассказал, что незадолго до этого около двух недель употреблял алкогольные напитки.
Мужчину передали медикам, которые впоследствии доставили его в специализированное учреждение для получения квалифицированной помощи.
Напомним, недавно ещё один белгородец был направлен на принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра за убийство своей соседки в состоянии алкогольного опьянения.