Белгородцу назначили лечение у психиатра в колонии после жестокого убийства соседки

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В марте 2024 года в Корочанском районе произошла трагедия. Мужчина и его соседка распивали спиртные напитки у неё дома. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой женщина оскорбила своего знакомого.
Обиженный мужчина взял кухонный нож и ударил им собутыльницу в грудь. Потерпевшая попыталась уйти от нападавшего в другую комнату, но он догнал её и продолжил наносить удары ножом по разным частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Против жителя Корочанского района возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). У подсудимого были выявлены психические расстройства, однако они не послужили основанием для признания его невменяемым.
Суд приговорил злоумышленника к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также назначил принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра. Приговор ещё не вступил в силу.
Напомним, недавно убийством чуть не закончилась ещё одна ссора между соседями. Пьяный белгородец угрожал застрелить соседку из пневматической винтовки, потому что был недоволен, что она выгуливает собак без присмотра.