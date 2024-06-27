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Суд

Белгородцу назначили лечение у психиатра в колонии после жестокого убийства соседки

27 июня 2024, 11:38
Фото: 1MI
Суд

Суд вынес белгородцу приговор за убийство во время пьяной ссоры

В Корочанском районе произошла трагедия: мужчина убил свою соседку во время пьяной ссоры. От уголовного наказания его не спасло даже наличие психического расстройства. Подробности сообщили в прокуратуре Белгородской области.

В марте 2024 года в Корочанском районе произошла трагедия. Мужчина и его соседка распивали спиртные напитки у неё дома. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой женщина оскорбила своего знакомого.

Обиженный мужчина взял кухонный нож и ударил им собутыльницу в грудь. Потерпевшая попыталась уйти от нападавшего в другую комнату, но он догнал её и продолжил наносить удары ножом по разным частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Против жителя Корочанского района возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). У подсудимого были выявлены психические расстройства, однако они не послужили основанием для признания его невменяемым.

Суд приговорил злоумышленника к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также назначил принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра. Приговор ещё не вступил в силу.

Напомним, недавно убийством чуть не закончилась ещё одна ссора между соседями. Пьяный белгородец угрожал застрелить соседку из пневматической винтовки, потому что был недоволен, что она выгуливает собак без присмотра.

Пьяный белгородец угрожал застрелить соседку из-за злости по поводу собак
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