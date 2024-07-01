В Белгороде осудили мужчину за то, что он пытался убить свою жену гантелей

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Происшествие случилось в конце декабря 2023 года в Шебекино. Мужчина находился в доме своей супруги, когда между ними возник конфликт на фоне обсуждения предстоящего развода.
Во время ссоры мужчина напал на жену, повалил женщину на пол и начал бить её руками по лицу и голове. Затем он взял гантелю, которая лежала недалеко на полу, и продолжил избиение. От полученных травм женщина потеряла сознание.
Мужчина испугался, что убил супругу, и вызвал полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов немедленно вызвали скорую помощь. Пострадавшую экстренно отвезли в медицинское учреждение и оказали помощь. Женщина выжила.
Мужчина привлечён к уголовной ответственности. Суд признал его виновным в покушение на убийство своей супруги (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации). Ему назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, что это не единственный случай, произошедший в Белгородской области за последнее время, когда супружеская пара оказалась в поле зрения правоохранителей. Полицейские обнаружили во дворе бывших супругов под Белгородом плантацию конопли.