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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Белгородец получил шесть лет тюрьмы за нападение на свою супругу

В Белгороде осудили мужчину за то, что он пытался убить свою жену гантелей

1 июля 2024, 11:27
Фото: 1MI

Белгородец получил шесть лет тюрьмы за нападение на свою супругу

В конце декабря 2023 года в Шебекино между супругами во время обсуждения предстоящего развода произошёл конфликт. Муж напал на жену и жестоко избил её. Женщина получила серьёзные травмы, но выжила. Против белгородца возбудили уголовное дело. Подробности сообщили в следкоме.

Происшествие случилось в конце декабря 2023 года в Шебекино. Мужчина находился в доме своей супруги, когда между ними возник конфликт на фоне обсуждения предстоящего развода.

Во время ссоры мужчина напал на жену, повалил женщину на пол и начал бить её руками по лицу и голове. Затем он взял гантелю, которая лежала недалеко на полу, и продолжил избиение. От полученных травм женщина потеряла сознание.

Мужчина испугался, что убил супругу, и вызвал полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов немедленно вызвали скорую помощь. Пострадавшую экстренно отвезли в медицинское учреждение и оказали помощь. Женщина выжила.

Мужчина привлечён к уголовной ответственности. Суд признал его виновным в покушение на убийство своей супруги (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации). Ему назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что это не единственный случай, произошедший в Белгородской области за последнее время, когда супружеская пара оказалась в поле зрения правоохранителей. Полицейские обнаружили во дворе бывших супругов под Белгородом плантацию конопли.

Полицейские нашли во дворе у бывших супругов под Белгородом плантацию конопли
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