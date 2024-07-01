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Полиция

Суицид? СК не нашёл криминала в смерти высокопоставленного полицейского в Белгороде

1 июля 2024, 10:21
Фото: 1MI
Полиция

Завершилась проверка обстоятельств смерти белгородского экс-полицейского

В апреле 2024 года в регионе обнаружили тело Алексея Морозова — бывшего заместителя начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД по Белгородской области. Следственный комитет завершил проверку. Подробности сообщает «Фонарь».

В апреле недалеко от трассы в Белгородском районе обнаружили тело Алексея Морозова, который ранее занимал должность заместителя начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД по Белгородской области.

Как стало известно, региональный следственный комитет принял решение не возбуждать уголовное дело по факту смерти бывшего высокопоставленного полицейского.

Как сообщили изданию в пресс-службе следственного управления СК по Белгородской области, проверка, которую закончили ещё 17 мая, доказательств того, что в отношении Алексея Морозова были совершены какие-либо противоправные действия, не выявила. Таким образом, косвенно подтвердилась версия о самоубийстве.

Напомним, тело мужчины нашли на лестнице рядом с дорогой. Алексей Морозов 15 лет прослужил в правоохранительных органах, однако был уволен из-за нарушения служебной дисциплины. Приказ об увольнении засекретили, и Морозов пытался получить его через суд.

В Белгороде разбираются в причинах смерти бывшего высокопоставленного полицейского
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#Валерия Колесникова#Происшествия#Полиция#Новости Белгорода#Следствие#Белгород#Самоубийство
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