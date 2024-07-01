Суицид? СК не нашёл криминала в смерти высокопоставленного полицейского в Белгороде

Напомним, тело мужчины нашли на лестнице рядом с дорогой. Алексей Морозов 15 лет прослужил в правоохранительных органах, однако был уволен из-за нарушения служебной дисциплины. Приказ об увольнении засекретили, и Морозов пытался получить его через суд.