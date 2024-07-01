Суицид? СК не нашёл криминала в смерти высокопоставленного полицейского в Белгороде

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В апреле недалеко от трассы в Белгородском районе обнаружили тело Алексея Морозова, который ранее занимал должность заместителя начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД по Белгородской области.
Как стало известно, региональный следственный комитет принял решение не возбуждать уголовное дело по факту смерти бывшего высокопоставленного полицейского.
Как сообщили изданию в пресс-службе следственного управления СК по Белгородской области, проверка, которую закончили ещё 17 мая, доказательств того, что в отношении Алексея Морозова были совершены какие-либо противоправные действия, не выявила. Таким образом, косвенно подтвердилась версия о самоубийстве.
Напомним, тело мужчины нашли на лестнице рядом с дорогой. Алексей Морозов 15 лет прослужил в правоохранительных органах, однако был уволен из-за нарушения служебной дисциплины. Приказ об увольнении засекретили, и Морозов пытался получить его через суд.