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Posted Сегодня, 17:18

Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Без газа остались жители белгородского приграничья после атаки ВСУ

Без газа остались жители белгородского приграничья после атаки ВСУ

1 июля 2024, 17:18
Фото: Изображение Midjourney
Украинские формирования атаковали Шебекинский городской округ с помощью беспилотников. О последствиях рассказал Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В посёлке Первомайский после обстрела загорелся частный дом. Частный дом стал целью и в хуторе Мухин — но уже после взрыва FPV-дрона.

Несколько дронов-камикадзе атаковали село Мешковое. Один из них повредил газопровод. Без газа остались жители хуторов Стадников, Желобок и Бабенков и сёл Терезовка и Мешковое.

Оперативные и аварийные службы уже выехали на места происшествий. Последствия ещё будут уточнять.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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