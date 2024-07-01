Без газа остались жители белгородского приграничья после атаки ВСУ

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. В посёлке Первомайский после обстрела загорелся частный дом. Частный дом стал целью и в хуторе Мухин — но уже после взрыва FPV-дрона.
Несколько дронов-камикадзе атаковали село Мешковое. Один из них повредил газопровод. Без газа остались жители хуторов Стадников, Желобок и Бабенков и сёл Терезовка и Мешковое.
Оперативные и аварийные службы уже выехали на места происшествий. Последствия ещё будут уточнять.