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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

День Прохоровского поля-2024: с каких пор отмечается и почему выходной?

День Прохоровского поля-2024: с каких пор отмечается и почему выходной?

28 июня 2024, 06:26
Фото: bel.ru
Уже 12 июля 2024 года белгородцы будут отмечать 81-летие со дня сражения на Прохоровском поле. По традиции этот день в регионе является выходным. Но как так получилось и какая история у праздника? Разбираемся в нашем материале.

Отныне выходной

День Прохоровского поля в Белгородской области официально сделали выходным и праздничным днём четыре года назад — 30 апреля 2020 года. Соответствующий закон приняли в Белгородской областной думе, подписал документ бывший губернатор региона Евгений Савченко, который и выступил с данной инициативой.

В документе говорится, что такое решение принято не просто так, а для сохранения исторических традиций области и для почитания павших в Великой Отечественной войне солдат.

В случае, если 12 июля выпадет на выходной день — субботу или воскресенье — его перенесут на следующий рабочий день после нерабочего праздничного дня.

Закон о назначении праздничного дняЗакон о назначении праздничного дня
Закон о назначении праздничного дня
Фото: официальный сайт белгородского правительства

Историческая справка

81 год назад, 12 июля 1943 года, в ходе Курской битвы произошло Прохоровское сражение, которое стало одним из крупнейших танковых боев во время Великой Отечественной войны — его опередило только сражение под Бродами-Ровно и битва под Сенно.

Несмотря на то, что в этот день Германия не смогла захватить Прохоровку, советские войска также не выполнили задуманное — не смогли окружить группировку противника. В то же время бесспорная победа в этом сражении осталась за СССР — Красная армия остановила наступление противника.

В ходе битвы советская армия потеряла 500 танков — это 60% от общего количества. У немецких войск же в этом сражении в распоряжении было только 400 танков, из которых 300 они потеряли.

А что насчёт праздничных мероприятий?

Праздничные мероприятия на День Прохоровского поля удалось организовать только в 2020 году. С тех пор обстановка в регионе не позволяла это сделать: если в 2021 году помешала пандемия коронавируса, то в 2023 году — возможные обстрелы со стороны Украины в связи с проведением на её территории специальной военной операции.

При этом в 2022 году провести небольшой праздник всё-таки получилось: в Прохоровке выступил Центральный военный оркестр Минобороны РФ и народный артист РСФСР Лев Лещенко.

По всей видимости, в 2024 году рассчитывать на массовые мероприятия снова не стоит: оперативная обстановка по сравнению с 2023 годом ещё сильнее осложнилось. Тем не менее официальных заявлений от властей пока не было.

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