День Прохоровского поля-2024: с каких пор отмечается и почему выходной?

Праздничные мероприятия на День Прохоровского поля удалось организовать только в 2020 году. С тех пор обстановка в регионе не позволяла это сделать: если в 2021 году помешала пандемия коронавируса, то в 2023 году — возможные обстрелы со стороны Украины в связи с проведением на её территории специальной военной операции.