В Белгородской области отменили большой праздник

При этом запрета на посещение Прохоровского поля 12 июля не будет. Но бесплатный массовый подвоз белгородцев из разных районов в этом году отменили. При этом губернатор выразил уверенность, что победа России не за горами. И потом Белгородская область пригласит к себе всю страну, чтобы вместе вспомнить ту Победу 1943 года, которую завоевали наши дедушки и бабушки.