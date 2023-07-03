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В Белгородской области отменили большой праздник

3 июля 2023, 17:52
Фото: Bel.ru

В Белгородской области отменили празднование юбилея Прохоровской битвы

3 июля в ходе прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об отмене масштабного празднования 80-летия Прохоровской битвы, который регион должен был отметить 12 июля.

Глава региона подчеркнул, что в регионе сохраняется очень высокий уровень террористической опасности. Власти готовили к 12 июля масштабный праздник, самый яркий за последние годы, но из-за текущей обстановки провести его невозможно.

Почему? Ещё раз повторюсь: граница не так далеко, может прилететь к нам от врага. Это точно противоречит идеологии нашего противника, и они будут стараться создать нам проблемы. Допустить в этот период риск для наших жителей и гостей мы не имеем права, поэтому массовых торжественных мероприятий проводить не будем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

При этом запрета на посещение Прохоровского поля 12 июля не будет. Но бесплатный массовый подвоз белгородцев из разных районов в этом году отменили. При этом губернатор выразил уверенность, что победа России не за горами. И потом Белгородская область пригласит к себе всю страну, чтобы вместе вспомнить ту Победу 1943 года, которую завоевали наши дедушки и бабушки.

Память о них всегда в наших сердцах. Мой дед воевал на Курской дуге, потерял правую руку, вернулся живой. Поэтому для меня это одно из самых святых мест, которые есть в нашей стране.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В этом году 12 июля Россия отметит 80-летие Прохоровского танкового сражения. Напомним, в Белгородской области в честь годовщины этого события установлен официальный выходной день.

Вячеслав Гладков: 12 июля — выходной для всех
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