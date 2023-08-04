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Экскурсионные поезда Белгород — Прохоровка продлят до станции Ржава

4 августа 2023, 09:32
Фото: минтранс Белгородской области
Изменения вступят в силу уже в это воскресенье, 6 августа, сообщили в минтрансе Белгородской области.

Экскурсионные поезда Белгород — Прохоровка продлят до станции Ржава. Изменения будут актуальны уже с 6 августа.

Новые остановки «Парк Победы» и «Музейный комплекс» появились в маршруте экскурсионных пригородных поездов № 6544 Белгород — Прохоровка и № 6543 Прохоровка — Белгород. В связи с этим движение продлевается до станции Ржава. Новое правило вступит в силу 6 августа и будет действовать по воскресеньям.

Поезд Белгород — Ржава также будет останавливаться на платформах 635 км, 633 км и Ельниково в Белгородской области и в Ольшанке и Вихровке в соседней Курской области.

Напомним, сезон экскурсионных поездов к музейному комплексу «Прохоровское поле» открылся в апреле, а завершиться должен в сентябре. Пригородные поезда курсируют по воскресеньям с 10:45 из областного центра и с 15:10 обратно из Прохоровки.

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#Таисия Некрасова#Прохоровка#Пригородные поезда#Остановки#Ржава#Общество#Минтранс#Белгород
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