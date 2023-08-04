Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Экскурсионные поезда Белгород — Прохоровка продлят до станции Ржава. Изменения будут актуальны уже с 6 августа.
Новые остановки «Парк Победы» и «Музейный комплекс» появились в маршруте экскурсионных пригородных поездов № 6544 Белгород — Прохоровка и № 6543 Прохоровка — Белгород. В связи с этим движение продлевается до станции Ржава. Новое правило вступит в силу 6 августа и будет действовать по воскресеньям.
Поезд Белгород — Ржава также будет останавливаться на платформах 635 км, 633 км и Ельниково в Белгородской области и в Ольшанке и Вихровке в соседней Курской области.
Напомним, сезон экскурсионных поездов к музейному комплексу «Прохоровское поле» открылся в апреле, а завершиться должен в сентябре. Пригородные поезда курсируют по воскресеньям с 10:45 из областного центра и с 15:10 обратно из Прохоровки.