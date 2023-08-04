Экскурсионные поезда Белгород — Прохоровка продлят до станции Ржава

Новые остановки «Парк Победы» и «Музейный комплекс» появились в маршруте экскурсионных пригородных поездов № 6544 Белгород — Прохоровка и № 6543 Прохоровка — Белгород. В связи с этим движение продлевается до станции Ржава. Новое правило вступит в силу 6 августа и будет действовать по воскресеньям.